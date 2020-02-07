В Алтайском крае наградили лучших экспортеров 2019 года

В Барнауле состоялось торжественное награждение победителей впервые проведенного конкурса на звание «Лучший экспортер года Алтайского края», организованного Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства при поддержке Правительства Алтайского края и региональной Торгово-промышленной палаты.

В приветственном выступлении начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что экспорт в настоящее время стал стратегическим направлением развития российской экономики.

— В значительной степени наращиванию экспортного потенциала в компаниях малого и среднего бизнеса края содействует региональный центр поддержки экспорта, – отметил Александр Сергеевич. – Алтайские предприниматели при содействии специалистов центра заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму 13,5 млрд руб.

Победителями и призерами конкурса по итогам 2019 года стали девять компаний-экспортеров. Для определения лучших учитывались объемы экспорта, география поставок, активность предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях. В номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности» первое место заняло предприятие по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». Победителем в номинации «Лучший экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» был признан «Меркурий», занимающийся оптовой торговлей сельхозпродукцией. Производственную компанию «Сибиряк», которая производит крупы и гранулы из зерновых культур, наградили за победу в номинации «Прорыв года».

Компании-победители в каждой номинации получили сертификаты на приобретение авиабилетов в рамках бизнес-миссий и выставочных мероприятий Центра поддержки экспорта. Организации, занявшие вторые места, получили сертификаты на проживание в гостинице в рамках аналогичных мероприятий. Сертификаты на обучение деловому английскому языку были вручены экспортерам, занявшим третьи места.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства Риммы Москвитиной, выход компаний на экспорт – объективный показатель их конкурентоспособности, поскольку работать на зарубежном рынке сложнее, чем на внутреннем. На данный момент Алтайский край сотрудничает более чем с 80 странами. Среди них те, с которыми успели сложиться партнерские отношения – Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай и новые направления: Ближний Восток, Европа, Юго-Восточная Азия.

— В 2020 году Центр поддержки экспорта будет продолжать работу по электронной коммерции и развитию интернет-торговли, запланирован запуск бизнес-акселерации совместно со школой экспорта Российского экспортного центра для сопровождения компании от начала ее деятельности до заключения экспортного контракта, – проинформировала Римма Станиславовна. – В перечень ближайших ключевых мероприятий Центра поддержки экспорта входит участие в выставке «Продэкспо», посещение ОАЭ с коллективным стендом, бизнес-миссии в Азербайджан, Турцию и Сингапур.