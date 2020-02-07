Принципиально новый метод лечения рака стали использовать в Барнауле

В радиологическом отделении № 1 краевого онкодиспансера появилось новое оборудование, позволяющее усилить эффект лучевого воздействия на раковую клетку. Профиль отделения – лучевое лечение гинекологических патологий.

На дверях лечебных кабинетов повсюду присутствует знак радиационной опасности – черные лепестки-лопасти на ярком желтом фоне. Только радиация здесь лечебная, опасность она несет прежде всего для раковых клеток. С помощью ионизирующего излучения ежедневно доктора «Надежды» борются за здоровье пациентов. Точнее, пациенток, ведь в первом радиологическом лечат женщин по профилю гинекологической онкологии.

Спасительный луч

Один из поступивших в отделение высокотехнологичных аппаратов – новейшая гипертермическая установка, которая позволила сделать ощутимый прорыв в лечении пациентов. Она поступила в диспансер благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью гипертермической установки врачи могут до 41-43 градусов повышать температуру внутри опухоли, что многократно увеличивает ее чувствительность к ионизирующему излучению. Здоровые органы и ткани, окружающие ее, при этом не получают повреждений.

— Это аппарат, который усиливает действие лучей. Плюс его в том, что он применим для всех локализаций, – отмечает врач-радиотерапевт Ольга Лучинина.

Новую технику врачи сравнивают с безопасной микроволновкой. К органу-мишени подводят два электрода и нагревают его. Тепло расширяет сосуды опухоли и делает ее более восприимчивой к лучевой терапии.

Меня вылечат

О своем диагнозе жительница барнаульского пригорода Алла Ромашкова узнала совершенно случайно, во время планового диспансерного осмотра.

Новая лечебная процедура, по ее заверениям, переносится достаточно легко.

— На живот укладывают аппарат, и он начинает греть как бы изнутри, кожа сверху остается холодной. Сначала немного пощипывает, потом постепенно становится все теплее, а последние 3-4 минуты ощущения такие, что надо потерпеть. Я верю врачам, и настроена на выздоровление, – отмечает Алла Ромашкова.

Гипертермию в онкологическом диспансере начали проводить с середины декабря, и уже можно сделать первые выводы об эффективности методики.

— Мы увидели уменьшение опухоли на 20-25% по сравнению с тем, если бы мы не использовали гипертермическую установку. Опухоль становится меньше, аппарат действительно работает, его мы будем применять дальше по всем локализациям, – сообщила Ольга Лучинина.

В 2020 году радиологическому отделению № 1 исполнится 70 лет. Ежегодно лучевую терапию здесь получает более 800 пациентов.

Тогда и сейчас

Лучевая терапия – один из эффективных и востребованных методов лечения больных раком.

— Более двух тысяч пациентов с опухолями всех локализаций проходят в течение года лечение. Радиотерапия в онкологическом диспансере проводится как амбулаторно, так и в условиях круглосуточного стационара, – рассказывает заведующая радиологическим отделением Наталья Веряскина.

Отделение год от года становится современнее, пополняется новой высокотехнологичной техникой.

— В декабре по федеральной программе мы получили рентгеновский симулятор, который установлен на линейном ускорителе. Это нам позволило выполнять рентгеновскую визуализацию. Мы теперь можем более точно составлять план лечения наших пациентов. В любой момент мы можем посмотреть, насколько точно у нас сформировано поле, как оно расположено по отношению к опухоли и, соответственно, скорректировать лечение, – отмечает Наталья Дмитриевна.

В канун 70-летия радиологического отделения его специалисты рассказывают о том времени, когда не было таких современных методик, медицинской техники.

Ветеран радиологической службы Валентина Шевлякова проработала в онкологическом диспансере более полувека. Она рассказывает:

— Была я и врачом-радиологом, и хирургом, потом вела прием в поликлинике.

По сравнению с современными методиками лечение у нас было примитивное. Мы сами вручную рассчитывали дозы облучения больных, все было приблизительно. Раньше могли быть осложнения от лучевой терапии, буквально язвы образовывались. В стационаре мало было мест для внутриполостной терапии. Женщины ждали неделями, а то и месяцами внутриполостных вмешательств. С радостью наблюдаю, как все в диспансере сегодня поменялось в лучшую сторону. Смотрю и удивляюсь, насколько стремительно прогресс продвинулся вперед. То, что было и что появилось, – земля и небо. Лечение сегодня проводится все более эффективно. Новые технологии позволяют помочь все большему количеству пациентов.

Сегодня главные помощники врачей-радиотерапевтов – рентгенологи-топометристы, медицинские физики, дозиметристы. Их главная задача заключается в том, чтобы виртуозно рассчитать и ювелирно точно направить дозу облучения в зону поражения, что помогает повысить качество оказания онкологической помощи.