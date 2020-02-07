Научное наследие ушедшего из жизни ученого Виктора Ревякина – свыше 200 публикаций и книг

1 февраля на 84-м году жизни скончался известный российский ученый, доктор географических наук, профессор Виктор Ревякин. По его инициативе был открыт географический факультет АлтГУ, немало сделал он и для формирования российского природоохранного законодательства. Виктор Семёнович был учеником одного из братьев-покорителей Белухи Михаила Тронова, да и сам он внес большой вклад в изучение высочайшей вершины Сибири.

Яркая вспышка

В фондах художественного музея хранится одна интересная картина, «Страж Белухи», написанная Леопольдом Цесюлевичем. На ней изображен Виктор Ревякин – ученый, который посвятил этой вершине немало лет своей жизни.

«Хорошо помню свое первое впечатление от Белухи, – рассказал несколько лет назад в одном из интервью нашей газете Виктор Семёнович. – Было это примерно в 1960 году, когда я в составе группы под руководством известного алтайского альпиниста Константина Семенюка взошел на вершину Снежную, с которой хорошо видно Белуху. Еще когда ты идешь вверх по Аккему, то проходишь одно место, где прямо перед глазами на время вспыхнет белое пламя снежной вершины, а затем надолго исчезнет. И тебя не покидает воспоминание об этой яркой вспышке, словно перед глазами стоит. Кстати, об этой вспышке писал и известный исследователь Василий Сапожников, и художник Петр Чихачёв, и доктор Бунге, который в 1826 году вместе с профессором Дерптского университета Карлом Фридрихом фон Ледебуром посетил эти места. Потом Николай Рерих написал: «Семнадцатого августа смотрели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». А в 1965 году я совершил свое первое восхождение на эту гору…».

Вообще, научные интересы Виктора Семёновича одним Алтаем не ограничивались. Он занимался исследованиями всей Алтае-Саянской горной системы. На его счету – около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчетов, касающихся этой обширной территории. Кроме того, Виктор Семёнович являлся почетным членом Русского географического общества, действительным членом Российской академии естественных наук и Российской экологической академии.

Как за трубачом

Одного из основателей Института водных и экологических проблем СО РАН, доктора географических наук, профессора Юрия Винокурова, с Виктором Ревякиным связывают студенческие годы, проведенные в Томском государственном университете.

— Мы вместе учились у легендарного Михаила Тронова, только Виктор Семёнович был на четыре года старше, и окончил вуз, и защитил диссертацию раньше меня, – говорит Юрий Иванович. – К тому же его оставили в Томске заведовать кафедрой географии, а я уехал в Барнаул. Однажды во время беседы с тогдашним ректором АлтГУ Василием Неверовым я рассказал ему о Ревякине – ярком исследователе, и тот предложил пригласить Виктора Семёновича в наш университет. В основном мы двигались в одном направлении. Радикально разошлись наши взгляды лишь по вопросу строительства Катунской ГЭС. Я поддерживал этот проект с учетом необходимых доработок, Ревякин выступал категорически против. Но, к счастью, на наши приятельские отношения эти расхождения никак не повлияли.

По мнению Юрия Винокурова, Виктор Ревякин был многосторонней личностью. Работая над научными трудами, он успевал принимать участие в издании книг (сегодня созданный им учебник «География Алтайского края» знает каждый школьник), в создании тележурнала «Край родной», в Верховном Совете РСФСР он возглавлял комитет по вопросам экологии и природопользования, а однажды даже снялся в художественном фильме Рениты и Юрия Григорьевых «Говорит Москва», где сыграл роль рвущегося на баррикады капитана Ревякина.

— В жизни он таким и был, – продолжает Юрий Винокуров. – Бывало, при прощании скажет в шутку: мол, встретимся на баррикадах. Главное, что находились мы с ним по одну сторону. Поэтому я вовсе не удивился, когда узнал, что одной из любимых песен Виктора Семёновича была песня на музыку Сергея Никитина «Трубач». Вот таким трубачом, за которым шли люди, и был Ревякин.

Комиссар от науки

Когда-то в стенах университета считали: раз ты учился у Ревякина, значит, тебе повезло. Ведь ему удавалось в корне изменить мировоззрение студентов, приучить их мыслить здраво и объективно, не прикрываться авторитетами. Как вспоминает выпускник первого набора географического факультета АлтГУ, а ныне известный фотограф Михаил Хаустов, Ревякин был как комиссар от науки, настоящий просветитель.

— Виктор Семёнович, к примеру, всегда выступал за комплексное изучение географии (с учетом географических, экономических и культурных особенностей той или иной территории) и принципиально отделял от этой науки экологию, – говорит Михаил Хаустов. – Его лекции не просто открывали нам новый мир, они нас воспитывали. Наш набор 1986-1991 года – самый первый на географическом факультете АлтГУ. По окончании вуза я часто виделся с Виктором Ревякиным на митингах, организованных против строительства Катунской ГЭС, на других протестных акциях.

А вот известную журналистку, автора книг об алтайском альпинизме Валентину Буняеву связывала с Виктором Ревякиным любовь к горам. К примеру, его книгу о Белухе, изданную в 1960-х годах, альпинисты, собирающиеся в те горные районы, зачитывали до дыр. Разумеется, вдохновляли людей, неравнодушных к горам, и другие исследования Виктора Семёновича.

— К примеру, где-то за год до празднования 100-летия с момента первого восхождения на Белуху он связывался со мной, чтобы обсудить подробности предстоящей альпиниады, посвященной этому событию, – делится Валентина Сергеевна. – И в таких делах он был прекрасным помощником – подсказывал как правильно оформить документы, брал на себя часть организационных задач, объяснял особенности интересующей нас горной местности. Не случайно его за глаза называли хранителем Белухи, ее стражем. И он делал все, что мог, чтобы обогатить науку исследованиями о горных системах.

Родился Виктор Ревякин 26 марта 1936 года в селе Куяча (ныне Алтайский район Алтайского края). Окончил географический факультет, а затем и аспирантуру Томского университета по специальности «физико-географ». В 1966-1968 годах являлся проректором университета научных знаний для учителей Томска. Возглавлял созданное по его инициативе отделение Общества советско-монгольской дружбы. С 1979 года – профессор кафедры общей географии ТГУ, а в 1981 году был приглашен в Алтайский государственный университет, где занялся созданием географического факультета. Занимал должность декана факультета, участвовал в разработке целевой программы «Экология Алтайского края», в создании Катунского заповедника. В 1991 году был инициатором создания НИИ горного природопользования и первым его директором. Был инициатором создания Тигирекского заповедника.