Коронавирус: ситуация в Алтайском крае под контролем

Есть ли в нашем регионе заболевшие новым вирусом, что делают для предотвращения его распространения в разных сферах и готовы ли медучреждения принимать особых пациентов?

По данным на утро 5 февраля, жертвами коронавируса стали 492 человека. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, заражены им более 20,5 тыс. человек, из них 159 случаев зафиксировано в 20 странах мира. В России таких людей двое – случаи выявлены еще в конце января в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заразившихся – граждане Китая.

В Алтайском крае подхвативших новый вирус нет (данные на 3 февраля), и власти прилагают все усилия, чтобы ситуация сохранялась. Самое пристальное внимание направлено на тех, кто только что прибыл из Поднебесной – туристов, студентов алтайских вузов, обучающихся по программам обмена, и гастролеров. Так, артисты ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого преждевременно завершили выступления в Китайской Народной Республике.

Как сообщили в краевой филармонии, 18 января коллектив выехал в город Сиань (КНР), чтобы принять участие в традиционном фестивале «Цюзянский праздник весны». К сожалению, гастроли ансамбля были прерваны в связи с объявленным в КНР карантином. В настоящее время ансамбль «Огоньки» возвратился в Барнаул. Все артисты здоровы. По итогам проверки, проведенной санитарно-эпидемиологической службой Новосибирска, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено. В ближайшие 10 дней «Огоньки» будут находиться дома под наблюдением врачей, а затем приступят к плановым репетициям.

Продажа туров в Китай прекращена до распоряжения Ростуризма. Так, уже отменено около 45 тысяч поездок россиян в Китай, запланированных на февраль, и столько же визитов китайцев в Россию.

Университетский подход

— У нас 69 китайских студентов, – рассказывает начальник отдела по связям с общественностью АлтГТУ Наталья Юрина. – Часть из них уезжала на новогодние праздники. Кто успел вернуться до начала эпидемии, прошел полное медицинское обследование и оказались абсолютно здоровыми. Но все равно мы на чеку – закрепили за ними врача и ежедневно отчитываемся о состоянии перед нашими учредителями. Еще 26 человек не успели вернуться – оказались невыездными и проходят обучение дистанционно.

Местные студенты, а также студенты из других стран, безусловно, знают о вирусе, но на ребят из КНР реагируют адекватно – не паникуют, не избегают общения. Понимают, что в случае риска заразиться их бы изолировали.

В опорном Алтайском государственном университете студентов из Китая вдвое больше.

— По разным программам у нас проходят обучение 153 человека с гражданством КНР. Учатся они по разным программам, поэтому домой на праздники смогли съездить не все, – поясняет начальник управления информации и медиакоммуникаций классического университета Дмитрий Марьин. – У нас уехал 41 человек. По плану они должны были вернуться после 10 февраля, но, согласно распоряжению проректора, их каникулы продлили до 2 марта. На протяжении этого времени они будут заниматься онлайн на нашем университетском портале.

Те, кто никуда не ездил, автоматически не могут быть зараженными, поэтому проверять их нет смысла. А вот те, кто приедет весной, обязательно обследуются. Российские студенты, которые учатся в Поднебесной, были возвращены на Родину. С ними тоже все в порядке.

Не как по телевизору

Наши соотечественники, которые уже несколько лет живут и учатся в Китае, говорят, что даже там нет паники. Анастасия Дорош, студентка Шэньянского спортивного института, приехала домой на каникулы две недели назад.

— Мы уже знали, что что-то есть, но все было спокойно – работали заведения, были открыты внутренние и международные пути сообщения, – рассказывает девушка. – Уже тогда нас проверяли тепловизорами и перед вылетом, и в Новосибирске по прибытию. Сейчас у меня в Шэньяне осталось несколько друзей, они рассказывают, что заведения массового скопления людей действительно не работают – это учебные учреждения, развлекательные заведения, но люди свободно перемещаются по улицам, покупают в супермаркетах продукты. Конечно, принимают меры предосторожности, ходят в масках, но не паникуют так, как показывают по телевизору.

Мама девушки, Юлия, признается, что не переживала, что дочь может заразиться.

— Она учится в северной провинции, а вспышка вируса произошла в южной – это очень далеко. К тому же она успела приехать до всего этого ажиотажа, за это время никаких признаков заражения не появилось, так что переживать не из-за чего, – говорит Юлия.

Во всеоружии

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, ситуация в регионе контролируемая. Специалисты медорганизаций, Минздрава и Роспотребнадзора проводят осмотр всех, кто прибыл из КНР или оказался в числе контактировавших с предположительно заразившимися людьми. Врачи находятся на постоянной связи с ними и в течение двух недель будут наблюдать их на дому.

Для выявления больных разработана целая схема, врачи прошли соответствующую подготовку, сформирован перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов, которые будут необходимы при обнаружении очагов распространения вируса.

Вместе со специалистами в готовность привели спецмедучреждения. Сегодня инфекционные стационары края располагают арсеналом из 1097 коек (в случае необходимости их число смогут увеличить до 1600). В инфекционных отделениях работает более 500 боксов и полубоксов, оснащенных в общей сложности 900 койко-местами. Всем необходимым оборудованием, в частности, аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами, учреждения обеспечены в полном объеме. В регионе создан запас основных противовирусных препаратов и дезинфекционных средств. Резерв медицинских масок составляет 156% от положенной нормы.