Барнаульский музей «Мир камня» в этом году отмечает круглую дату

Сегодня уже трудно представить культурное пространство Барнаула без этого центра притяжения туристов и всех любознательных людей. «Мир камня» прочно занял свою нишу и входит в число особо популярных мест в городе.

Камень не отпускает

Создавая музей, энтузиаст Сергей Бергер исправлял досадный парадокс: жители города, обязанного своим рождением горнозаводскому производству, мало что знали о природе и особенностях минералов, и им нужно было дать возможность познакомиться с загадочным миром камней. Как говорится, пазлы сложились. Место под музей краевые и городские власти нашли замечательное: в историческом центре города, а основу выставки составила личная коллекция, которую Сергей Иосифович, выросший на Урале, собирал всю свою жизнь. «Камень не отпускает…», – объясняет увлеченность Бергер.

Центральное место в музее, конечно, отводится богатствам недр Алтая – рудам, самородкам, самоцветам. Однако есть и сотни образцов, привезенных из разных уголков России и других стран, представлены драгоценные и декоративно-поделочные камни, редкие коллекционные образцы, ископаемые виды древних животных и растений. И коллекция постоянно пополняется. Привлекающие причудливыми формами кристаллов и многообразием красок и оттенков камни распложены в хорошо просматриваемых витринах. А эти – на нижних открытых полках – можно взять в руки, потрогать, рассмотреть до мельчайших крапинок. Здесь каждый экспонат уникален, ведь в природе априори не существует двух совершенно одинаковых образцов камней. Экскурсоводы расскажут и о конкретных экспонатах, и массу историй поведают об удивительных науках, изучающих природу, строение и прочие особенности минералов.

— Экспозиция «Мира камня» завораживает, – делится впечатлениями барнаульский студент Дмитрий Кравченко. – Я уже несколько раз бывал в музее, и каждый раз мне все интереснее изучать экспонаты, появляется желание лучше узнать историю нашего края, больше увидеть природных красот.

Для таких, как Дмитрий, желающих увидеть и узнать больше, в музее существует туристическое направление. «Мир камня» организует пешеходные и автобусные экскурсии по городу, прежде всего, конечно, по историческим местам – территории бывшего сереброплавильного завода, Демидовской площади и т.д. В летнее время – маршруты по краю и даже в соседние регионы, разумеется, с элементами минералогического туризма: их участники не только свои знания по истории горного дела пополняют, но и собирают личные коллекции. А еще по субботам каждый желающий горожанин или гость краевой столицы может посетить занятия в клубе любителей камней.

2121 экспонат насчитывает экспозиция музея «Мир камня», среди них образцы минералов и горных пород из разных уголков земли.

Юные геологи

Было бы странным, если бы город с богатым горнозаводским прошлым не имел продолжение этой истории. Музей «Мир камня» – то место, где юные барнаульцы могут «примерить» на себя профессию геолога с самого раннего возраста и, возможно, определить свое будущее. Для этого существует кружок «Юный геолог», в его четырех возрастных группах – около полусотни ребят.

С самыми маленькими на первых порах занимался сам Сергей Иосифович, сейчас к этому процессу подключилась педагог с 20-летним стажем Елена Кашкарова. Сначала занятия проходят в игровой форме, в том числе и по тематическим играм, которые разрабатываются здесь же, в музее. Кстати, всевозможные тематические лото, пирамидки, домино и прочие игры у «Мира камня» приобретают школы и вузы, в том числе и из других регионов.

Постепенно занятия усложняются, и через год-два юные геологи уже знают в области минералогии и природопользования гораздо больше, чем многие взрослые. Они выбирают темы для исследований – результаты их тоже могут увидеть посетители музея, проводят экскурсии в музее по своим темам.

Старшие кружковцы в большинстве своем уже видят в геологии не просто увлечение, но и будущую профессию. К чему и готовятся серьезно под руководством настоящего геолога, прошедшего, как говорится, и Крым, и Рим, – Владимира Леднёва. В программе подготовки – и исследовательская работа с участием в профильных конкурсах, и полевая практика, где отрабатываются все необходимые для геолога навыки – с выездом на места разработок и добычи полезных ископаемых. Юным геологам выдается свидетельство по полевому выезду, каждый формирует свое портфолио и коллекцию минералов.

Кстати, уже семь воспитанников кружка «Юный геолог» из «Мира камня» стали студентами университетов по этой специальности. Сегодня их эстафету готова перехватить одиннадцатиклассница Вильма Трофимова, которая является главной помощницей руководителей кружка и возглавляет совет юных геологов.

Позаботились Бергер и его команда и о том, чтобы в каждой школе Барнаула была своя минералогическая коллекция, сейчас готовят такие подарочные наборы камней для сельских школ.

Дальше – больше

Десять лет – вроде не такой уж великий срок. Но «Мир камня», взявшийся за дело «без раскачки», за это время сумел реализовать свои смелые планы и идеи. Но это еще не все. Намечается расширение и территории, и содержания музея.

Во-первых, в одном из помещений бывшего сереброплавильного завода планируется организовать выставку руд и их использования. Часть экспонатов уже завезена. Руководство музея не строит «воздушных замков», а мыслит вполне реальными категориями, поэтому поддерживает тесные отношения с архитектором Александром Дерингом, который занимается проектами сереброплавильного завода, а также с собственниками исторического объекта.

Во-вторых, есть намерения открыть палеонтологический музей. Есть к этой теме интерес жителей города, есть материалы – уже сегодня в экспозициях «Мира камня» можно увидеть и интересные окаменелости, и фрагменты останков древних животных. В администрации края обещают подыскать помещение. Ну и, конечно, к юбилею ждут посетителей музея новые сюрпризы. Какие? Узнаем обязательно.

Родители ребят, занимающихся в кружке «Юный геолог», организовали на «Ютубе» свой канал, где в занимательной форме пропагандируют геологические знания.