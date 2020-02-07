2019 год стал в Барнауле рекордным по объему инвестиционных вложений, опередив даже докризисный 2013 год

Февраль 07 10:40 2020

На этой неделе в городской администрации был рассмотрен вопрос «Об итогах реализации адресной инвестиционной программы города Барнаула в 2019 году». С докладом выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.

Динамика рождаемости показывает, что спрос населения на муниципальные образовательные организации будет только возрастать.
Фото Андрея Чурилова

В Барнауле ежегодно реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики, улучшение социальной и инженерной инфраструктуры. Их перечень утверждается адресной инвестиционной программой (АИП) Барнаула. В программу в приоритетном порядке включаются проекты, незавершенные в предыдущем году, и проекты, реализуемые на условиях софинансирования.

За последние семь лет на инвестиции за счет бюджетов всех уровней направлено более 10 млрд руб. 2019 год стал рекордным по объему инвестиционных вложений – более 2,1 млрд руб., опередив даже докризисный 2013 год (1,8 млрд руб.). Значительную часть инвестиций на протяжении последних лет составляют федеральные и краевые источники.

Образование в приоритете

Анализ структуры инвестпрограммы города выявил устойчивую тенденцию увеличения доли проектов в сфере образования. Их количество за последние четыре года увеличилось с 5 в 2016 году до 16 – в 2019-м, а финансирование с 446 млн до 1,3 млрд руб.

Подушевой размер бюджетных инвестиций в столичных городах Сибири за два прошедших года показал общую тенденцию роста инвестиционных расходов. Данные коллег из других городов подтвердили предположения, что рост инвестиций, как и в Барнауле, произошел прежде всего по направлениям «Образование» и «Строительство дорог» за счет вышестоящих бюджетов. В целом по сравнению с 2018 годом бюджетные инвестиции выросли в 1,5 раза.

Для обеспечения качественного и доступного образования в краевой столице в прошедшем году инвестировано почти 1,5 млрд руб., из которых 61% вложила Федерация, 20% край и 19% город.

В 2015 году Президентом РФ была поставлена задача по переходу школ на односменный режим. Работа по созданию мест ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В Барнауле в 2019 году завершено строительство средней школы в квартале 2006а, приступили к строительству школы в квартале 2023 и пристройки к школе № 98 в с. Власиха.

В целях повышения доступности дошкольного образования, в том числе для детей ясельного возраста, готовятся к открытию шесть детских садов: в кварталах 2023, 2011, 2006а, 2009а, по ул. Папанинцев, 119, и в с. Власиха. Начаты работы в детских садах в кварталах 2009 и 2010. До 2021 года за счет строительства новых зданий дополнительно места в детских садах получат 2585 детей. Для достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, помимо строительства новых объектов, изыскиваются резервы и внутри самой системы дошкольного образования за счет проведения оптимизационных мероприятий.

При этом динамика рождаемости показывает, что спрос населения на муниципальные образовательные организации будет только возрастать.

Инвестиции по направлению «Образование»:

2016 год — 446 млн руб.;

2017 год — 493 млн руб.;

2018 год — 913 млн руб.;

2019 год — 1359 млн руб.

Адреса инвестиций

В адресную инвестиционную программу города Барнаула в 2019 году вошли 63 проекта, из них 44 реализовывались в рамках муниципальных программ и 19 – по непрограммной части.

Отраслевая структура адресной инвестиционной программы такова: по 16 проектов было направлено на развитие образования и инженерной инфраструктуры, 30 – на благоустройство и строительство дорог, также предусматривались средства на улучшение жилищных условий молодых семей.

Общее освоение составило 2 млрд 110 млн руб. или 95,2% от плана. Доля софинансирования из вышестоящих бюджетов сложилась на уровне 78,7%. В полном объеме освоены средства федерального бюджета, на 96% – краевые средства и на 83% – городские.

Для оказания качественных коммунальных услуг в адресную программу вошли проекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры на сумму более 22 млн руб.

В 2019 году построены водопроводные сети в поселках Новомихайловка и Борзовая Заимка, а также системы доочистки в п. Бельмесёво, еще по двум аналогичным объектам в п. Бельмесёво и в п. Берёзовка разработана проектная документация, разработан проект коллектора в п. Центральный.

Одним из приоритетных направлений развития города является повышение уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для проживания жителей краевого центра. На эти цели в 2019 году было направлено 575,5 млн руб., в том числе более 378 млн руб. из федерального бюджета, 3 млн руб. из краевого бюджета.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» построен участок дороги на ул. Солнечная Поляна в границах ул. Энтузиастов и ул. Жасминной, ведется реконструкция автомобильной дороги по ул. Попова (от ул. Власихинской до ул. Трактовой). Силами городского бюджета начато строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная Поляна от дома № 99 до ул. Взлётной. Разработана проектная документация на дорогу по ул. Сиреневой, два мостовых перехода и путепровод по пр. Калинина.

При участии краевого бюджета завершены работы по строительству ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в рамках туристско-рекреационного кластера.

Продолжаются работы по строительству линий наружного освещения. В текущем году построено 31,5 км сетей, но еще более 700 км остаются неосвещенными. Чтобы полностью закрыть проблему, в настоящий момент необходимо найти более 1 млрд руб.

Итоги и задачи

Подводя итоги реализации адресной инвестпрограммы за счет бюджетов всех уровней, еще раз стоит отметить ее высокое исполнение по итогам 2019 года – более 95%. Выполнено подавляющее большинство мероприятий. Вместе с тем остаются вопросы, связанные с реализацией АИП. Чтобы исключить проблемы, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности городской администрации ведет постоянный контроль за реализацией программы на всех ее этапах, в том числе за счет оперативного мониторинга, проводит актуализацию программы в целях эффективного использования бюджетных средств.

Одна из ключевых задач комитета – в установленные сроки сформировать адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы. Эта большая важная работа идет на основе баланса потребностей экономики города в инвестиционных ресурсах и бюджетных возможностей.

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