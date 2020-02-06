Собачья сила: гонки на собаках становятся популярным зимним развлечением у барнаульцев

На Барнаульском ипподроме прошли ставшие уже традиционными кинологические соревнования «След-2020». Хаски и лайки, овчарки и лабрадоры и, конечно же, беспородные друзья человека всех размеров и мастей соревновались в умении бегать, тянуть и стимулировать на подвиги своих хозяев.

Оставить след

Каждая зима в Барнауле оставляет свой «След». Сколько уж было на ипподроме таких соревнований, не подсчитать. И сколько собаководов с них начинали свой путь в ездовом спорте, тоже так сразу и не скажешь. Совсем скоро в селе Алтайском пройдет марафонская гонка на 50 км «По седому Алтаю». Многие ее участники три-четыре года назад свои первые шаги в ездовом спорте делали как раз с барнаульского «Следа».

Проходит он по инициативе приюта для бездомных животных «Ласка». Но приглашают сюда всех – и породистых, и метисов.

— Мы в первую очередь проводим эти соревнования для новичков, – говорит один из руководителей «Ласки» Любовь Дементьева. – Профессионалам наш «След» не особо-то и интересен – так, разминка. А вот те, кто хочет себя в ездовом спорте попробовать, у кого есть подходящая собака, с наших стартов как раз и начинают. Потом они уже идут в центры ездового спорта, покупают инвентарь, становятся профессионалами.

Перед тем как дать комментарий, Любовь старательно снимала мерки с какой-то собаки, окрасом похожей на панду, и заносила их в блокнот. Оказалось, что Галина Савилова пришла сюда со своей четвероногой подругой, которую так и зовут – Панда. Пришли на ипподром посмотреть, поболеть, но так прониклись атмосферой, что решили влиться в ряды спортсменов.

— Мы разные виды кинологического спорта попробуем, почему бы и ездовой не испытать? Вот заказала шлейку. Наверное, пока будем просто бегать, а если получится, то и на лыжи перейдем, – говорит Галина.

Всем возрастам покорны

«След-2020» состоял из нескольких дисциплин. Это и классический ездовой спорт, где упряжка из нескольких собак и нарты, и скиджоринг, когда собака тянет лыжника, и эстафеты. В каждом тоже множество групп в зависимости от возраста участников, количества буксирующих собак и так далее.

Возрастные границы тут, кстати, были широкими. Как образно заметила одна из самых опытных участниц Надежда Фролова, некоторые еще толком не ходят, а уже на собаках катаются. Нет, конечно, грудничков тут не было, но четырех-пятилетние лыжники встречались.

Сама Надежда, известная в городе заводчица лаек, одна из первых, кто начал продвигать ездовой спорт в Барнауле. Всего у нее девять собак, на соревнования пришла с четырьмя.

— Конечно, здесь у меня больших спортивных задач нет, сейчас готовлюсь к «Седому Алтаю». Вот испытала новые нарты. А сюда, на ипподром, я часто прихожу, живу рядом. Относятся ко мне лояльно, не выгоняют, – рассказала Надежда. – Радует, что наше движение набирает популярность, все больше людей выходят с собаками и на лыжах, и на санях. Собака без движения засиживается.

Кто главный?

Сложно сказать, кто волнуется больше, собаки или хозяева. Последние, понятно, переживают и за то, послушаются ли их хвостатые напарники, думают о том, как бы не упасть – скорость–то немаленькая, особенно если в упряжке две, а то и четыре собачьи силы.

Но и собаки понимают, что они здесь не просто так, надо себя показать. Потому тоже волнуются – одни без перерыва лают, другие подвывают, третьи, наоборот, так спокойны, будто всем видом пытаются показать, мол, бегали, знаем.

Вот в стартующей двойке на стартовых метрах один из лохматых участников слегка рыкнул на второго.

— Бублик хотел в сторону, за флажки побежать, вот Боня его поправил, он лидер, – рассказывает одна из победительниц соревнований Алиса Медведева. Боня – это овчарка, Бублик – хаски. Обоих питомцев Алиса нашла на улице и приобщила к спорту.

Любая порода

Кстати, в ездовом спорте прекрасно себя показывают не только профильные породы – хаски, лайки или маламуты. Представители «Ласки» тоже вполне конкурентоспособны – команда приюта на недавних соревнованиях в Новосибирске победила в командном зачете в одной из дисциплин, притом что в ней были беспородные псы, а в других – элитные ездовые и служебные собаки.

Юлия Некрасова, воспитанница кинологического кружка «Ласки», пришла на соревнования с двумя собаками из приюта – Джеком и Пандорой. Джек – новичок, а Пандора – опытная спортсменка, бегает два года.

— Новеньких ставим с уже знающими, что делать, так проще тренировать собак, – говорит Юлия. – Вообще, для скиджоринга любая собака подходит. Если большая – она вас будет тянуть. Если маленькая – тогда уже вы сами должны на лыжах катиться, помогать ей.

Марафон «По седому Алтаю» состоится 15 февраля в селе Алтайском на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй» в рамках фестиваля северных ездовых собак.