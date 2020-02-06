С завтрашнего дня и все выходные в Барнауле будет наблюдаться устойчивая оттепель

Из-за надвигающегося циклона усилится ветер, ночные температуры будут держаться на нулевой отметке, а дневные могут повыситься до +10 градусов. На этом фоне мокрый снег с переходом в ледяной дождь может спровоцировать сход снега с крыш зданий и образование сосулек.

Первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк поставил задачу – жестко контролировать исполнение графиков очистки кровель от снега и наледи во избежание травматизма пешеходов.

На данный момент сформирован перечень с указанием даты проведения работ по очистке кровель от снега из 360 многоквартирных домов, имеющих шатровую конструкцию крыши. Наибольшее их количество сосредоточено в Октябрьском и Железнодорожном районах – более 80. При этом еженедельно этот список будет дополняться по результатам объезда.

— Две бригады альпинистов начали работы сразу после снегопадов и сейчас ее активизировали. Некоторые кровли мы очистили уже по третьему кругу, – рассказывает Дмитрий Ильиных, директор УК «Город», на обслуживании которой находится 35 домов со скатными крышами. – Нынешняя оттепель не первая, но она наложилась на очень снежный период и прошедшие до того морозы. На крышах образовалась 20-сантиметровая ледяная корка. Ну а чем старее крыша, тем более хрупкой она является и с большей аккуратностью нужно вести работы.

В этой связи наибольшую опасность для пешеходов представляют аварийные дома, поскольку шиферные скатные крыши очистить от наледи должным образом невозможно чисто технически, впрочем как и полностью снять снежную шапку. Поэтому единственный способ максимально обезопасить себя – держаться подальше от фасада такого дома.

Пока нет обильных осадков, дворовые территории также приводят в порядок: расчищают парковки, тротуары, по возможности вывозят снег.

Тем временем в комитете ЖКХ информируют: горожанин, обнаружив скопление льда и снега на крыше здания, может обратиться в обслуживающую организацию, и работники коммунальных служб должны отреагировать на это сообщение.

— Если управляющая организация не реагирует на обращения и не выполняет обязательства по уборке снега, комитет жилищно-коммунального хозяйства города может организовать муниципальный жилищный контроль, – поясняет Антон Бенс, председатель городского комитета ЖКХ. – Проводятся выездные проверки с выдачей предписаний, в случае неисполнения которого следует наказание в виде штрафа в размере 10-20 тыс. рублей. Это касается домов, в которых есть муниципальное жилье. По остальным домам информация о нарушениях передается в Государственную инспекцию Алтайского края, которая вправе осуществлять лицензионный контроль с возможностью наказания в виде штрафа 250-300 тыс. рублей.