Пьяный руль: ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде приносит результат

На днях приговором Центрального районного суда очередной житель краевой столицы был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Постепенно таких достаточно жестких приговоров становится больше, но пока не все любители выпить за рулем осознали тенденцию.

Сам доеду

Осужденный на днях за нетрезвую езду барнаулец Алексей Гусляров (все имена изменены) вполне взрослый, солидный мужчина за 50. Семейный, взрослая дочь уже живет самостоятельной жизнью. Но в свой полтинник Алексей так и не избавился от пристрастия к рискованной езде подшофе. Гусляров своего рода рекордсмен: его четырежды ловили пьяным за рулем. Но до поры до времени ему удавалось отделаться мягким наказанием.

У Алексея давняя история пьяных покаталок по городу. Еще в 2016 году его привлекали к административной ответственности. В 2017 году Гуслярова вновь остановили сотрудники ГИБДД, когда он в нетрезвом виде возвращался на машине домой. Поскольку это был не первый его алкозаезд, мировой судья Центрального района признал его виновным по ст. 264.1 УК РФ и приговорил к 160 часам обязательных работ, заодно лишив прав на один год восемь месяцев. Совершенно не впечатлившись наказанием, в мае 2018 года мужчина вновь попался в пьяном виде. На сей раз он получил 240 часов обязательных работ и лишение прав на 2,5 года.

Но и это не остановило целеустремленного мужчину. Однажды ночью в ноябре 2019 года Алексей Гусляров приятно проводил время в одном из городских баров. Время было позднее. Изрядно приняв на грудь, Алексей решил, что пора возвращаться домой. Но вот беда, в бар он по какой-то не вполне понятной причине приехал на машине, хотя точно знал, что будет заказывать спиртное. Впрочем, сложившаяся ситуация не убавила решимости Алексея самостоятельно отогнать машину в гараж. Когда он потихоньку «крался» по ночной улице, его виляющую вдоль дороги машину заприметили сотрудники ГИБДД. Остановив автомобиль, они обнаружили внутри сильно подвыпившего и совершенно безмятежного мужчину.

На суде Алексей был довольно спокоен, вероятно, думая, что и в этот раз отделается обязательными работами и временным лишением прав. Он так и не смог внятно объяснить суду своего упорного стремления садиться за руль в пьяном виде. «Я хотел просто машину отогнать поближе к дому. Не хотелось оставлять ее на парковке у бара. Подумал, что недалеко. Ничего страшного не случится, если отгоню ее сам», – говорил он.

Поняв, что дело принимает более серьезный оборот и ему грозит реальный срок, мужчина стал уверять судью, что такого больше не повторится, и просил назначить ему хотя бы условное лишение свободы. «У меня сестра-инвалид, о которой надо заботиться. Я уже продал машину и больше не сяду за руль в ближайшие годы. Я все осознал. Это был последний раз». Но на сей раз его лимит доверия был исчерпан. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Алексея Гуслярова приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, лишив на три года права управления.

Если ранее дела по ст. 264.1 УК РФ рассматривали мировые судьи, то с начала 2019 года их передали на рассмотрение в районные суды. Как правило, если человек попадается повторно в нетрезвом состоянии, будучи уже судимым за управление в алкогольном опьянении, то есть очень большие шансы, что ему будет назначено лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

За достопримечательностями

К сожалению, случай Алексея далеко не единственный и не самый худший. Некоторые автомобилисты решаются даже на междугородние поездки под градусом.

Например, Михаил Зотиков прибыл в Барнаул аж из Новосибирска, чтобы только совершить аварию и попасться в пьяном виде. Раньше он уже был судим по ст. 264.1 УК РФ, ему назначили обязательные работы. Но вместо того чтобы сидеть спокойно дома и не испытывать судьбу, Михаил решил съездить в Барнаул. Как пояснил он сам на суде, его заинтересовали местные достопримечательности. А чтобы еще больше подогреть интерес к ним, в пути парень заехал в питейное заведение и принял на грудь, а потом уже отправился дальше любоваться на красоты Барнаула. Самое интересное, что до достопримечательностей он все-таки добрался и даже вступил с одной из них в тесный контакт. Уже ночью на ул. Ползунова он протаранил машиной металлическую ограду. На этом его путешествие закончилось. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили в машине хорошо выпившего, но довольного парня. На суде Михаил просил дать ему последний шанс, утверждал, что раскаялся. Но ему не поверили. Молодого человека отправили на семь месяцев в колонию-поселение.

Культура вождения

— Как показывает практика, зачастую граждане не воспринимают всерьез административную ответственность, – поясняет помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова. – Люди привыкли к мысли, что нет ничего страшного, если они сели за руль пьяными и, как правило, даже не задумываются, что в этот момент представляют опасность для окружающих. Такая вот искаженная сформировалась культура поведения на дороге. В дальнейшем, когда их привлекают к уголовной ответственности, они считают, что в наказании в виде обязательных работ тоже нет ничего страшного. Кто-то отрабатывает положенные часы, а кто-то просто уклоняется, и тогда в качестве альтернативного наказания их на несколько дней определяют в места изоляции. Но этот срок очень непродолжительный, и нарушители не успевают прочувствовать все неприятные моменты изоляции. А вот когда нарушителей на несколько месяцев отправляют в колонию, то тогда уже они начинают переосмысливать свое поведение.

Стоит отметить, что после ужесточения ответственности за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении число получивших реальные сроки постепенно растет. Так, по данным Госавтоинспекции города Барнаула, в 2019 году по ст. 264.1 УК РФ 20 человек получили реальный срок в колонии-поселении. Напомним, что максимальный срок наказания по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.