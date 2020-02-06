Почему прекратились поставки цитрусовых и овощей из Китая

4 февраля состоялась пресс-конференция руководителя Россельхознадзора, в ходе которой с журналистами поделились основными итогами работы управления в 2019 году и ответили на самые актуальные вопросы.

Прекращение поставок китайских фруктов связано не с коронавирусом. По словам Андрея Миронова, исполняющего обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, с 10 августа 2019 года был введен запрет на ввоз из Китая в Россию плодов косточковых и семечковых культур из-за выявления в них опасного вредителя. С 6 января перечень был расширен и под запрет попали еще и цитрусовые. Причина та же.

— В отдельных магазинах можно до сих пор встретить китайские мандарины, но это остатки партий, завезенных на территорию региона до 6 января. Что касается китайских яблок и груш – их уже нигде не встретить, поскольку полгода они храниться не могут, – проинформировал Андрей Викторович. – Добавлю, что на январских каникулах наши сотрудники пресекли попытку провоза китайских яблок в Алтайский край через границу с Казахстаном. На данный момент из КНР мы можем принимать только виноград и киви, но за последние 10 дней, когда усилились меры безопасности в связи с распространением коронавируса, в наш регион не поступил ни один килограмм этого товара.

2019 год был отмечен широким внедрением федеральной системы «Меркурий», предназначенной для сертификации грузов, за которыми установлен ветеринарный контроль. Благодаря ее распространению специалистам Россельхознадзора удалось выявить случаи фальсификации молочной и мясной продукции, определить и заблокировать работу фиктивных производителей, выпускающих свой товар под брендом «Алтайское».

Одним из значимых событий для Россельхознадзора стало возвращение им полномочий по контролю за пестицидами и агрохимикатами. Сейчас соответствующие документы находятся на утверждении в Правительстве РФ. Сделано это было после массовой гибели пчел в нескольких регионах России, в том числе и на Алтае из-за бесконтрольной обработки посевов рапса пестицидами. Тогда 17 предприятий попали под административную ответственность, сейчас с ними работает Следственный комитет.

213 плановых и более 930 внеплановых проверок провел Россельхознадзор в 2019 году.