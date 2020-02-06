Научно-образовательный центр планируют создать в Алтайском крае

Образовательные и научные организации Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию регионального научно-образовательного центра.

— Наш край обладает серьезным научным потенциалом, а такие проекты, которые реализуются сегодня, – организация промышленного производства антисептических материалов нового класса, синтез наноалмазов и многие другие – имеют хорошую перспективу, – отметил в видеообращении Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко. – Развитие науки – это одно из обязательных условий движения вперед, успешной конкуренции на мировом уровне. И власти Алтайского края сделают все необходимое для того, чтобы поддержать научное сообщество края. На современном этапе нам важно выстроить систему непрерывного образования, а это, в свою очередь, возможно лишь за счет объединения усилий академической науки, вузовской науки, предприятий реального сектора экономики, органов власти.

Именно для объединения всех этих организаций в регионе было предложено создать научно-образовательный центр.

— Одна из основных целей научно-образовательного центра «Алтай» – это создание научного продукта мирового уровня, то есть речь идет и о фундаментальных исследованиях, и о решении конкретных задач бизнеса и производства, – пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. – Мы хотим и создать условия для развития существующих научных школ, и поддержать молодых талантливых ученых, чтобы они могли работать в регионе. Следующий шаг создания научно-образовательного центра «Алтай» – это привлечение дополнительного федерального финансирования, которое будет направлено на наиболее перспективные инновационные научные школы и исследования.

Подписание соглашения состоялось в преддверии Дня российской науки в рамках первого совместного заседания ученых советов образовательных организаций высшего образования и научных организаций региона. Также в этот день вручили краевые и федеральные награды выдающимся ученым региона.

В создании научно-образовательного центра принимают участие 12 самостоятельных научных школ региона. Это один из механизмов реализации нацпроекта «Наука» на территории региона.