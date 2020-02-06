Любительские соревнования по зимним видам спорта проходят в Барнауле

Эта неделя в Барнауле проходит под знаком зимних видов спорта.

В первый февральский день на стадионе «Клевченя» прошли соревнования «Лед надежды нашей», а в ближайшее воскресенье в краевой столице состоится центральный старт «Лыжни России».

Достаточно крепкий морозец не отпугнул 1 февраля желающих выйти на лед СШОР «Клевченя» – она стала главной площадкой соревнований «Лед надежды нашей».

— Барнаул проводит эти соревнования с 2012 года, ежегодно они пользуются популярностью, – говорит президент федерации этого вида спорта в Алтайском крае Иван Башков. — В нашем регионе сильные конькобежные традиции: медали Олимпиады брал Сергей Клевченя, входил в сборную страны Андрей Бурляев, сейчас Виктор Муштаков – один из сильнейших конькобежцев мира. В этом году «Лед надежды нашей» проходил в 32 регионах страны. В прошлом году их было чуть больше – 36, но нынче из-за своеобразной зимы кое-где даже лед не хочет замерзать. В Барнауле, к счастью, таких проблем не оказалось, и в итоге на стадион «Клевченя» вышло около 200 участников.

Регламент простой: участники каждой из шести возрастных групп должны были пробежать дистанцию 50 или 100 метров. Хоть в беговых коньках, хоть в хоккейных, хоть в фигурных, да даже на двухполозных – лишь бы стартовать и финишировать. Многие приходили и бежали семьями, а минимальную дистанцию пытались покорить даже дети детсадовского возраста. Каждый участник в подарок получил набор призов с символикой соревнований, а к тренерам СШОР «Клевченя» по ходу действия подходили мамы с детьми, чтобы узнать, как записаться на тренировки.

Думаю, появятся желающие записаться в спортшколу, на этот раз на отделение лыжного спорта – в ближайшее воскресенье, 9 февраля, в Барнауле состоится традиционная «Лыжня России». Это одно из старейших массовых соревнований в России, которое пройдет в 38-й раз.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более тысячи человек: лыжников-профессионалов и лыжников-любителей.

Мужчины и женщины бегут 5 км, юноши и девушки – 3 км, мальчики и девочки – 2 км. Регистрация участников с 9.00 до 11.00. Открытие в 11.45, старт гонки в 12.00, церемония награждения в 15.00. Место проведения: Барнаул, база отдыха «Славное», ул. Широкая Просека, 15, (бывшая лыжная база «Стройгаз»).