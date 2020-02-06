К вам подъехал бас: как Юрий Пестерев поступил в консерваторию без знания нот и почему не попал в телевизор на «Голос 60+»

Поющий барнаульский таксист рассказал о самодеятельности, «Голосе 60+» и вокальном следе.

По барнаульским дорогам колесят сотни такси, и все они как будто одинаковые. Вызвал, сел, доехал, расплатился. В лучшем случае поболтал ни о чем. Исключения бывают нечасто, но все-таки встречаются. Один из оригинальных водителей – Юрий Пестерев. В его машине нередко звучит живое пение, причем не любительское – профессиональное.

Первый дрейф

Как только поющий таксист появился в городе, а случилось это несколько лет назад, он сразу попал в число тех, о ком говорят. Цели добиться успеха у барнаульцев он не ставил – просто делал, что любит.

— Пел с самого детства, да только никто не слышал – лишь мама знала, что у меня голос есть, – признается Юрий Михайлович. – Был у нас обыкновенный радиопередатчик на стенке, приходил со школы, включал, слушал Робертино Лорети и вместе с ним пел, у меня как раз был мальчишеский дискант. Ох, как мне нравилось.

Конечно, тогда юноша оперой не грезил, но научиться петь мечтал. Когда соседский мальчишка пошел учиться в музыкальную школу и ему мама купила аккордеон, Юрий заразился его примером. Пришел к отцу, а тот: «Вырастешь, будешь зарабатывать, вот тогда иди хоть в музыкальную школу, хоть еще куда».

Впервые на сцену Юрий Пестерев вышел в седьмом классе, причем пел частушки в образе девчонки, как положено, в чулках, платке, сарафане. Вот зрители удивились, когда узнали, что перед ними пацан – больно голос походил на девчачий. Так он в школьной самодеятельности и варился до выпуска, слушая по радио Бернеса да Бюльбюль-оглы. А потом решил поступать в культпросветшколу.

— Приехал в Барнаул, подошел к зданию и себе говорю: «Нет, не пойду туда, нот не знаю, учился плохо. Не пойду». В общем, сдрейфил, а маме соврал, что опоздал на вступительные экзамены, – про себя улыбается Юрий Пестерев.

Дорога к музыке

Пошел на «Трансмаш». Хотел там податься в самодеятельность, да работал в три смены, времени на увлечения не оставалось. Проработал год, уехал в деревню, забрали в армию. Дальше дорога на БАМ, куда он так и не попал – доехал до станции Лена, прозевал машину, в которой комсомольцев отправляли на саму стройку, и завис там на три месяца. Пошел в строители-монтажники, выучился на шофера да отправился домой. Как приехал, предложили должность завклуба, в качестве кого он и поехал повышать квалификацию в Рубцовск.

— На семинаре собрались музыканты всякие, перезнакомились, они заиграли что-то, а я подпел чисто машинально, – вспоминает Юрий Михайлович. – Коля Боровиков, классный баянист, который играл как бог, послушал и спрашивает: «Юр, а ты не хочешь поработать в настоящем профессиональном коллективе?». Конечно, хочу! Говорит: «Поезжай в Сибирский русский народный хор, обратишься к Борису Гурину, он тебя обязательно возьмет».

Приехал. Обратился. Впечатлил. Сразу после первого прослушивания его показали основоположнику коллектива народному артисту РСФСР Андрею Новикову, который незамедлительно велел уйти со старой работы. На радостях Юрий Пестерев обернулся за день и тут же отправился с хором на гастроли – как сам смеется, первое время просто открывал рот, потому что ничего толком выучить не успел. В Чехословакии Пестерев солировал в дуэте с тенором и вступил не там, где нужно. Новиков оплошности не простил, спустил на молодого певца собак, а тот в ответ написал заявление по собственному и пошел учиться.

Первые ноты

Подал документы в музыкальное училище, сдал специальность на пять с плюсом и решил в консерваторию ради интереса сходить, посмотреть, что там делается. Подоспел к началу третьего тура на вокальный факультет, подумал, чем черт не шутит, и встал последним в очереди. И ведь не выгнали, стали слушать! Вышел на сцену, песню спел, а вторую на середине прервал.

— Дальше не буду, – говорит.

— Почему? – изумляется комиссия.

— Все внутри трясется.

— Что окончили? – не сдерживая смех, интересуются профессионалы.

— Как что? Десять классов обычной школы, а нот-то я не знаю.

Опять хохочут – вот это пришел в консерваторию! Но предложили пойти на подготовительные курсы. Согласился, понятное дело. С горем пополам забрал документы из училища – не хотели отдавать перспективного ученика – и через год уже был зачислен на первый курс.

После окончания работал в театре Челябинска. Когда не сложились отношения с коллективом, ушел в иркутскую тайгу – три месяца бил шишку, восстанавливая внутренний баланс. Тогда решил, что петь больше не будет. Но судьба решила иначе – Юрия Пестерева пригласили в Государственную филармонию Алтайского края. Там он отработал сезон и снова ушел со сцены, куда теперь мечтает вернуться.

Юрий Пестерев: «Представьте, люди до консерватории проходят 11 лет обучения – семь в музыкальной школе и четыре в училище. Это уже сложившиеся музыканты. А я, как первоклассник в университете, сидел».

История «Голоса»

В прошлом году Юрий Михайлович подавал заявку на участие в шоу «Голос 60+». Из 5000 человек отобрали 100, пригласили в Москву.

— Я пел последним из своей десятки. Вышел на сцену, встал на кружочек с крестиком, а впереди – темнота, ничего не видно, только в середине зала за длинным столом люди с лампами. Пропел куплет с припевом – все, спасибо, достаточно, – пересказывает вокалист.

Оставили ровно половину участников. Повели было на собеседование, да приехал директор дирекции музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта, лично захотел прослушать лидеров. Юрий Михайлович вернулся домой, стал ждать приглашения на слепые прослушивания. Не дождавшись, позвонил агенту. Оказывается, жюри отмело еще несколько человек, среди которых и Юрий Пестерев.

— На меня как ушат воды холодной вылили. Ну что теперь? – бодрится конкурсант. – Теперь стараюсь выйти на алтайскую сцену, вроде получается. Хочется оставить на этой земле свой вокальный след.

Пока на пенсии Юрий Михайлович подрабатывает таксистом в службе заказов «Максим». Если вы пользуетесь этим сервисом, у вас есть шанс познакомиться с ним лично.