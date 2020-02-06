Финансирование спортшкол приведут к нормативу

«Дорожную карту» подписал Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко. Cоответствующим распоряжением утвержден план мероприятий по приведению уровня финансирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Алтайского края, в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Документом предусмотрено ежегодное увеличение финансирования спортшкол до 2025 года. Как сообщили в региональном Минспорта, речь идет о базовых видах спорта в крае плюс биатлон и лыжные гонки. В соответствии с подписанной руководителем региона «дорожной картой» в 2025 году уровень финансирования учреждений, где тренируются спортсмены по этим направлениям, должен достичь 100 процентов базового норматива по каждому виду спорта и по каждому этапу спортивной подготовки.

На практике это предполагает ежегодное увеличение бюджетов спортшкол и, как следствие, повышение оплаты труда тренеров, закупку инвентаря, расширение возможности выезда занимающихся на соревнования и сборы.

Средства ежегодно будут предусмотрены в законе о краевом бюджете. В свою очередь, регион ждет соответствующей отдачи от спортивной отрасли. Предполагается, что заметно пополнившийся бюджет спортивных организаций позволит увеличить число представителей Алтайского края в сборных командах России, а также количество медалей, завоеванных ими, обеспечить спортинвентарем и оборудованием организации, ведущие спортивную подготовку.

Добавим, что в Алтайском крае базовыми видами спорта являются баскетбол, бокс, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, фехтование, футбол, хоккей на траве, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, сноуборд, кикбоксинг, самбо, спортивное ориентирование, а также ряд паралимпийских дисциплин.