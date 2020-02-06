Дыхание листа: 130 лет назад в Барнауле родился художник Вадим Гуляев

По свидетельствам современников, это был человек незаурядный, очень грамотный и целеустремленный. Одаренный от природы и получивший достойное воспитание и образование, Вадим Гуляев стал одним из ключевых художников Евразийского пространства первой трети ХХ века. В его творческой судьбе выделяются два периода – барнаульский и узбекский.
Вадим Гуляев (справа) и его друг и коллега Михаил Курзин.Фото предоставлено ГХМАК
Не знаю, найдется ли в истории нашего города более известная фамилия, чем Гуляевы, прославившие Барнаул в разных сферах науки и культуры. Внук историка и этнографа Степана Ивановича и сын архивариуса Главного управления Алтайского округа, краеведа, археолога Николая Степановича Вадим Гуляев родился 3 февраля 1890 года. Семейное увлечение, а точнее сказать, дело – изучение этнографии и истории Алтая – стало важным для него практически с рождения, и впоследствии в кругу коллег к нему уважительно относились как к серьезному знатоку сибирского народного искусства.
С раннего возраста проявился у него и художественный дар, развивать который семнадцатилетнего Вадима направили в Казанское художественное училище. В 1912 году он продолжил занятия живописью в студии художника Ильи Машкова в Москве.
Как рассказывает старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Елена Дариус, в 1913 году Вадим Гуляев и другие молодые сибирские живописцы, обучавшиеся в Москве, в том числе и барнаульцы Василий Карев, Михаил Курзин организовали художественный кружок. И уже в апреле 1914 года представили выставку своих работ в Томске. В рецензии, опубликованной в газете «Сибирская жизнь», отмечалось, что на выставке «много свежести» и «поисков нового», а общей чертой экспонентов называлась «неуспокоенность».
Через год в Томске – новая выставка. Возможно, следующая могла быть в Барнауле, но началась Первая мировая война, и молодых художников, в том числе и Вадима Гуляева, призвали в армию. Тогда и состоялось его первое знакомство с Узбекистаном, где художник служил после окончания фельдшерской школы – поистине, неисповедимы пути.
В 1917 году, после Октябрьской революции, Гуляев вернулся в родной город. Стал членом Алтайского художественного общества, принял участие в выставке, проходившей в помещении женской гимназии Будкевич.
Художник Михаил Тверитинов в своих воспоминаниях о выставке описывал впечатления об одной из картин Гуляева: «На метровом холсте, в серо-коричневых тонах был изображен составленный из каких-то геометрических форм крест. Крест, надо полагать, могильный. Вокруг бурьян, серый безнадежный фон. Это, вероятно, и был в своей обнаженной форме так называемый кубизм. Но, так или иначе, из всех вещей на выставке этот крест производил самое сильное впечатление, и казалось, что он служил преддверием в заманчивую и непознанную область изоискусства…».
Как считает Елена Дариус, вероятнее всего, речь идет о недошедшей до наших дней работе Гуляева «Голгофа».
Известно, что Вадим Николаевич преподавал в Алтайской губернской советской художественной школе и принимал активное участие в создании Музея изящных искусств в Барнауле, был заведующим музейного подотдела. Чуть позже его назначили инструктором секции изобразительных искусств Алтайского губернского отдела народного образования. Словом, роль в формировании и становлении профессионального искусства на Алтае Вадим Гуляев сыграл весомую.
Переехав в 1924 году в Новониколаевск, он стал одним из членов-учредителей Всесибирского общества художников «Новая Сибирь» и организатором первой Сибирской выставки.
Рисунки Гуляева в 1982 году были подарены ГХМАК народным художником Узбекистана Владимиром Кайдаловым, уроженцем Барнаула.
С конца 1920-х Гуляев и Курзин живут в Узбекистане, где становятся организаторами ташкентского художественного объединения «Мастера нового Востока». Очень насыщенными и яркими были эти годы, Вадим Гуляев был в самой гуще художественных событий и заводилой многих из них. «Его душевные, творческие, деловые контакты носили всегда печать особенности его личности, «лаборатории» его духа и творчества. Вне их, вне его деяний, судить о нем мало, без них – невозможно…», – характеризует в статье «Рельеф памяти» личность Вадима Гуляева журналист Римма Еремян, отмечая при этом его особое отношение к графике. – Вадим Николаевич любил графику во всем ее разнообразии – карандаш, тушь, силуэтные и тоновые оттиски, цветные мелки, акварель. Он видел в ней искусство первородства, с нее – с листа бумаги и разбега линии начинаются архитектура, скульптура, картина. Она – самоценность во всем – наброске, эскизе, рисунке. Здесь дыхание листа – в унисон дыханию творящего, здесь рождение образа, интимность творчества…».
В Ташкенте Вадим Гуляев делает многое для создания графической мастерской, но начинала свою работу та уже без него.
Каток сталинских репрессий прошелся по судьбам самых ярких людей. Не избежал этого и наш художник. По ложному обвинению его арестовали в 1938 году во время работы над оформлением павильонов Средней Азии на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Отбывал Вадим Гуляев ссылку на Урале в Туринске, где (по некоторым сведениям) и ушел из жизни 29 марта 1943 года, так и не покинув место неволи. Существуют и другие версии: «погиб в боях Великой Отечественной войны» или «умер в Ташкенте»… Возможно, когда-нибудь мы сможем узнать об этом более точно.
К сожалению, далеко не все работы плодовитого художника сохранились. Часть из оставшихся семья передала в Государственный музей искусств Узбекистана, там они и хранятся. На родине, в Барнауле, творчество Вадима Гуляева представлено лишь двумя рисунками: «Река Ягноб» и «В горах Гиссара», находящимися в коллекции ГХМАК.
— Для рисунков Гуляева, – отмечает Елена Дариус, – характерны композиционная организованность изображения, воссоздание световоздушной среды, передача эмоционального состояния природы, стремление к анализу и обобщению увиденного. Но главное – они несут на себе отпечаток темперамента художника, биение его творческого ритма.
Елена Дариус: «Живший в сложное историческое время Вадим Гуляев ощущал себя первооткрывателем и активным участником новой жизни. Он искал непроторенные пути в искусстве, став одним из ярких представителей русского авангарда 1920-1930-х годов».