Юниорское первенство Сибири по тхэквондо (WTF) показало, на кого тренеры будут делать ставку в ближайшем будущем

3 февраля в СК «Обь» прошло первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо WTF (олимпийская версия) среди юниоров и юниорок до 21 года. На счету хозяев корта несколько медалей, в том числе и высшей пробы.

Сильный возраст

Последние несколько лет юниорское первенство Сибири по тхэквондо неизменно проходит в Барнауле.

— У нас это один из базовых видов спорта, – поясняет старший тренер сборной региона Пётр Маркин. – Стараемся хоть раз в год брать на себя одно из крупных мероприятий, а в последние годы это юниорское первенство, потому что в этом возрасте у нас есть сильные спортсмены.

Кстати, у самих тхэквондистов на этот счет мнения разные. Алексей Каратаев, например, доволен, что соревнования дома – мол, не надо вещи собирать, трястись два дня на поезде. Александр Митрохин, наоборот, считает, что его домашняя обстановка сбивает. Наверное, потому и результаты разные – Каратаев в своей категории стал победителем, Митрохин – серебряным призером. Но об этом позже.

Лидеры на сходе

В последнее время часто приходится слышать, что наши тхэквондисты сдают позиции. Да, после громких побед Альберта Гауна и Анастасии Анохиной подобных результатов не было. Все дело в том, что сейчас этот вид спорта в регионе переживает смену поколений. Гаун, участник Олимпиады, призер чемпионата мира, чемпион Европы, и Анохина, призер чемпионата Европы и международных соревнований, по сути, карьеру завершают. Того же Альберта сгубила «гонка вооружений» перед Олимпиадой в Рио. Бешеный ритм подорвал иммунитет – последние годы он часто болел ангиной, которую, как говорит Пётр Маркин, даже толком некогда было вылечить, недуг глушили антибиотиками, а потом начались травмы, перелом руки. Тем не менее в 2020 году и Альберт, и Настя планируют выступать, чтобы завершить олимпийский цикл (при этом попадание их в Токио на Игры крайне маловероятно), а потом уже будут решать, что делать дальше.

На барнаульских соревнованиях Альберт был секундантом, помогал нашим спортсменам во время поединков. Сами участники говорят, что у Гауна все получается хорошо, подсказки грамотные, а вот Маркин несколько пожурил – мол, тебе впереди на более серьезных соревнованиях этим заниматься, надо быть решительнее, точнее в подсказках спортсменам и обращениях к судьям.

Подвига не вышло

Как раз наши юниоры – те спортсмены, кто через пару лет придет на смену Гауну и Анохиной. Один из них – Алексей Каратаев, ставший первым чемпионом турнира из Алтайского края в весовой категории до 80 кг. В финале он победил уверенно, хотя сам свою победу легкой не считает.

— Соперники растут. С этим же парнем я год назад встречался – совсем по-другому все было. Никто не стоит на месте, самому надо в два раза лучше тренироваться, чтобы быть сильнее. Я немного ошибся с тактикой, надо было выманивать оппонента, чисто баллы зарабатывать. Но получилось самое главное – выиграть. Задача на первенство России – минимум финал.

Следующим нашим победителем стал Дмитрий Нохрин. И если тот же Каратаев уже побеждал на соревнованиях более высокого уровня, то Нохрин свой успех назвал главным в карьере. Финал получился непростым. Вроде бы вел в счете уверенно, под конец третьего раунда позволил сопернику себя догнать. «Голову держи, голову», – призывал Маркин, то есть предостерегал своего подопечного от попадания в голову, за что соперник бы получил 5 баллов – именно столько как раз и разделяли тхэквондистов. Нохрин продержался.

— В первых раундах было проще, а в конце выдохся, – признался Дмитрий.

Вообще, финалистов из Алтайского края было достаточно много. Бой Нохрина еще не закончился – а на соседнем корте уже готовятся к поединку наш Александр Митрохин и новосибирец Максим Емелькин. С соперником Саше не повезло: Емелькин, пожалуй, был самым титулованным на этом турнире, победитель первенства России и Европы. Впрочем, про Митрохина Пётр Маркин перед боем сказал: «Может подвиг совершить, а может дурака валять». Увы, подвига не получилось, Емелькин победил уверенно.

— Видимо, психологически не подготовился к бою, заранее отдал сопернику победу, – сказал после финала Митрохин. – Конечно, хотел выиграть, но в целом серебряной медалью доволен. Главное, на первенство России поеду, там задача – в призеры войти.

Первенство России по тхэквондо WTF пройдет в июне в Ростовской области.