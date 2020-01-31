Зачем сноубордисту шуруповерт: на склонах горнолыжного комплекса «Авальман» в третий раз прошел «Кубок Алтая» по сноуборду

Во всероссийских соревнованиях «Кубок Алтая» приняло участие более 100 юных спортсменов в двух возрастных группах – 14-15 и 12-13 лет. Они выявляли чемпионов в трех дисциплинах.

Рыбаки у хлеборобов

Сноуборд в Алтайском крае развивается относительно недавно, лет восемь. Потому и крупные соревнования у нас стали организовываться лишь несколько лет назад. Какой смысл было проводить их раньше, если свои спортсмены в них еще все равно неконкурентоспособны? А стали подрастать свои звездочки – пожалуйста, вот вам турнир, да не простой, а всероссийский.

Этот статус магически действует на гостей, потому приезжают к нам со всей России. В этот раз, например, пожаловали сноубордисты Камчатки. «Приехали рыбаки к нам, хлеборобам», – смеется директор СШОР «Горные лыжи» Сергей Кизилов. Андрей Базанов, тренер дальневосточной команды, даже удивился вопросу, как добрались. Сели на самолет да прилетели, мол, XXI век все-таки. Но не просто так они приехали в Барнаул – в планах еще соревнования в Красноярске, Кемеровской области, в общем, охватим всю Сибирь.

— Для нас проблем с дорогой нет. Есть аэропорт в городе – значит, мы туда доберемся. Наши дети так привыкли к самолетам, что уже мечтают куда-то поездом добраться, – улыбается Андрей Борисович.

Дело техники

«Кубок Алтая» традиционно прошел в трех олимпийских дисциплинах: параллельный и параллельный гигантский слаломы, а также борд-кросс. В отличие от предыдущих лет на сей раз не пришлось бороться с погодными условиями. Ни метелей (неожиданно, да?), ни морозов, ни оттепелей. Трасса держалась отлично. Ее, кстати, строили не специально к соревнованиям, возводят всегда в начале сезона для тренировок. На ней навык оттачивают спортсмены Алтайского края.

Но результат зависит не только от мастерства, большую роль играет и подготовка инвентаря. Тренер команды Дивногорска Дмитрий Ерёмин старательно натирает сноуборд какой-то щеткой. «Ускорителем мажу», – таинственно сообщил он, будто какой-нибудь адронный коллайдер собирал. На деле подготовить доску – почти такое же таинственное действие.

— Мы сначала доску покрываем парафином, потом соскребаем его, затем накладываем ускоритель, – рассказывает Ерёмин. – Это такая мазь или порошок, которая вбивается в тефлоновое покрытие, доска лучше скользит по снегу. У каждого спортсмена и тренера свои хитрости, что лучше в ускоритель добавить, это не запрещено. Еще многое зависит от погоды, под каждую конкретную ситуацию своя подготовка.

В одних командах подготовкой инвентаря заняты тренеры, в других – сами спортсмены. Вот сноубордист ловко орудует шуруповертом, в патрон которого вместо биты зажата жесткая круглая щетка. Ею он и снимает парафиновое покрытие. Увидев, что его фотографируют, даже начал позировать – то ли себя рекламирует, то ли инструмент.

Свой склон

И вся это подготовка – ради нескольких секунд скольжения по склону. В первый и второй соревновательные дни пошли состязания по параллельному и параллельному гигантскому слалому. Суть одна – проехать дистанцию, огибая флажки, быстрее соперника. Отличия – в длине трассы и расстояниях между флажками. Именно в этих дисциплинах у Алтайского края самые большие успехи. Еще не так давно в них блистал представитель нашего региона Андрей Соболев, а сейчас восходит новая звезда Дарья Фадеева – 19-летняя спортсменка в этом сезоне претендует на победу в Кубке России.

В Барнауле же соревновались те, чья карьера только начинается. Первую медаль наши сноубордисты завоевали во второй день соревнований – серебряным призером стал Антон Траут. А вот стартовая гонка у него не получилась.

— Упал уже перед финишем в полуфинале. А сегодня не совсем моя дисциплина, тут техника другая нужна, но получилось выступить лучше, – рассказал Антон.

Позже выяснилось, что выступал он с травмой – в одном из заездов Антон сломал палец на руке.

Пока одни спортсмены на дистанции, другие со стартовой площадки наблюдают за ними. Отсюда, как в песне, сверху видно все.

— Хорошо понимаешь, где выталкиваться, где скользкий участок, – объясняет Мария Травиничева из Белокурихи, наша главная надежда среди девчонок. Но в первые дни соревнований она, увы, тоже осталась без медалей, хотя в прошлом году выиграла здесь обе дисциплины. Впрочем, не зря же Сергей Кизилов говорит: «Мы еще учимся, всякое бывает». Тем более год назад Мария выступала в младшей группе, в этом перешла в другую возрастную группу, в которой большинство соперниц старше – пусть и на год, но это тоже много значит.

Завершились соревнования зрелищным борд-кроссом – своего рода масс-стартом по трассе с трамплинами и большим количеством резких виражей. В этом возрасте спортсмены еще совмещают несколько дисциплин. И бывают сюрпризы. Например, одна из спортсменок в уже знакомой нам камчатской команде ехала в Барнаул со ставкой на бордкросс – а неожиданно даже для тренера стала победительницей гигантского слалома.

— Сейчас тенденция такова, что годам к 12 уже надо определяться со специализацией. Раньше было так: в параллельных дисциплинах результата нет, тебя в борд-кросс отправляют, как в штрафбат. Сейчас уже борд-кросс серьезно котируется, – улыбается Андрей Базанов.

Борд-кросс принес хозяевам две медали: второе и третье места заняли Мария Травиничева и Влада Паршенкова.

20 и 21 февраля в Белокурихе на базе комплекса «Благодать» после долгого перерыва пройдет этап Кубка России по горным лыжам среди взрослых спортсменов.