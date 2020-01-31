Зачем сноубордисту шуруповерт: на склонах горнолыжного комплекса «Авальман» в третий раз прошел «Кубок Алтая» по сноуборду

Январь 31 14:43 2020

Во всероссийских соревнованиях «Кубок Алтая» приняло участие более 100 юных спортсменов в двух возрастных группах – 14-15 и 12-13 лет. Они выявляли чемпионов в трех дисциплинах.

Фото Ярослава Махначёва

Рыбаки у хлеборобов

Сноуборд в Алтайском крае развивается относительно недавно, лет восемь. Потому и крупные соревнования у нас стали организовываться лишь несколько лет назад. Какой смысл было проводить их раньше, если свои спортсмены в них еще все равно неконкурентоспособны? А стали подрастать свои звездочки – пожалуйста, вот вам турнир, да не простой, а всероссийский.

Этот статус магически действует на гостей, потому приезжают к нам со всей России. В этот раз, например, пожаловали сноубордисты Камчатки. «Приехали рыбаки к нам, хлеборобам», – смеется директор СШОР «Горные лыжи» Сергей Кизилов. Андрей Базанов, тренер дальневосточной команды, даже удивился вопросу, как добрались. Сели на самолет да прилетели, мол, XXI век все-таки. Но не просто так они приехали в Барнаул – в планах еще соревнования в Красноярске, Кемеровской области, в общем, охватим всю Сибирь.

— Для нас проблем с дорогой нет. Есть аэропорт в городе – значит, мы туда доберемся. Наши дети так привыкли к самолетам, что уже мечтают куда-то поездом добраться, – улыбается Андрей Борисович.

Фото Ярослава Махначёва

Дело техники

«Кубок Алтая» традиционно прошел в трех олимпийских дисциплинах: параллельный и параллельный гигантский слаломы, а также борд-кросс. В отличие от предыдущих лет на сей раз не пришлось бороться с погодными условиями. Ни метелей (неожиданно, да?), ни морозов, ни оттепелей. Трасса держалась отлично. Ее, кстати, строили не специально к соревнованиям, возводят всегда в начале сезона для тренировок. На ней навык оттачивают спортсмены Алтайского края.

Но результат зависит не только от мастерства, большую роль играет и подготовка инвентаря. Тренер команды Дивногорска Дмитрий Ерёмин старательно натирает сноуборд какой-то щеткой. «Ускорителем мажу», – таинственно сообщил он, будто какой-нибудь адронный коллайдер собирал. На деле подготовить доску – почти такое же таинственное действие.

— Мы сначала доску покрываем парафином, потом соскребаем его, затем накладываем ускоритель, – рассказывает Ерёмин. – Это такая мазь или порошок, которая вбивается в тефлоновое покрытие, доска лучше скользит по снегу. У каждого спортсмена и тренера свои хитрости, что лучше в ускоритель добавить, это не запрещено. Еще многое зависит от погоды, под каждую конкретную ситуацию своя подготовка.

В одних командах подготовкой инвентаря заняты тренеры, в других – сами спортсмены. Вот сноубордист ловко орудует шуруповертом, в патрон которого вместо биты зажата жесткая круглая щетка. Ею он и снимает парафиновое покрытие. Увидев, что его фотографируют, даже начал позировать – то ли себя рекламирует, то ли инструмент.

Фото Ярослава Махначёва

Свой склон

И вся это подготовка – ради нескольких секунд скольжения по склону. В первый и второй соревновательные дни пошли состязания по параллельному и параллельному гигантскому слалому. Суть одна – проехать дистанцию, огибая флажки, быстрее соперника. Отличия – в длине трассы и расстояниях между флажками. Именно в этих дисциплинах у Алтайского края самые большие успехи. Еще не так давно в них блистал представитель нашего региона Андрей Соболев, а сейчас восходит новая звезда Дарья Фадеева – 19-летняя спортсменка в этом сезоне претендует на победу в Кубке России.

В Барнауле же соревновались те, чья карьера только начинается. Первую медаль наши сноубордисты завоевали во второй день соревнований – серебряным призером стал Антон Траут. А вот стартовая гонка у него не получилась.

— Упал уже перед финишем в полуфинале. А сегодня не совсем моя дисциплина, тут техника другая нужна, но получилось выступить лучше, – рассказал Антон.

Позже выяснилось, что выступал он с травмой – в одном из заездов Антон сломал палец на руке.

Пока одни спортсмены на дистанции, другие со стартовой площадки наблюдают за ними. Отсюда, как в песне, сверху видно все.

— Хорошо понимаешь, где выталкиваться, где скользкий участок, – объясняет Мария Травиничева из Белокурихи, наша главная надежда среди девчонок. Но в первые дни соревнований она, увы, тоже осталась без медалей, хотя в прошлом году выиграла здесь обе дисциплины. Впрочем, не зря же Сергей Кизилов говорит: «Мы еще учимся, всякое бывает». Тем более год назад Мария выступала в младшей группе, в этом перешла в другую возрастную группу, в которой большинство соперниц старше – пусть и на год, но это тоже много значит.

Завершились соревнования зрелищным борд-кроссом – своего рода масс-стартом по трассе с трамплинами и большим количеством резких виражей. В этом возрасте спортсмены еще совмещают несколько дисциплин. И бывают сюрпризы. Например, одна из спортсменок в уже знакомой нам камчатской команде ехала в Барнаул со ставкой на бордкросс – а неожиданно даже для тренера стала победительницей гигантского слалома.

— Сейчас тенденция такова, что годам к 12 уже надо определяться со специализацией. Раньше было так: в параллельных дисциплинах результата нет, тебя в борд-кросс отправляют, как в штрафбат. Сейчас уже борд-кросс серьезно котируется, – улыбается Андрей Базанов.

Борд-кросс принес хозяевам две медали: второе и третье места заняли Мария Травиничева и Влада Паршенкова.

20 и 21 февраля в Белокурихе на базе комплекса «Благодать» после долгого перерыва пройдет этап Кубка России по горным лыжам среди взрослых спортсменов.
больше новостей

Похожие новости

«Работаем!» Что остается за кадром одной из самых популярных телепрограмм?

«Работаем!» Что остается за кадром одной из самых популярных телепрограмм?

В Барнауле в 14-й раз прошла Всероссийская акция «Ночь музеев»

В Барнауле в 14-й раз прошла Всероссийская акция «Ночь музеев»

Даже с прорывом человека в космос Новый год не стал менее волшебным праздником

Даже с прорывом человека в космос Новый год не стал менее волшебным праздником