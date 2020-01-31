В Белокурихе пройдет первая зимняя спартакиада предпринимателей

Что общего у спортсмена и бизнесмена? Их объединяет стремление к победе, к выигрышу любой ценой. И те и другие – спринтеры: одни на спортивной дорожке, другие в деловой среде. И там и там побеждают сильнейшие. А если дать бизнесменам региона проявить спортивный дух на спортивной площадке? Так началась инициатива АНО «РФК «На спорте» и краевого отделения «Опоры России».

Идея нашла поддержку, Минспорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае. Так, в мае прошлого года в Барнауле состоялась первая спартакиада среди предпринимателей и представителей властных структур. Но что делать тем, кто увлекается зимними видами спорта? Для них и всех желающих 15 февраля в Белокурихе пройдет первая зимняя спартакиада, уже получившая статус межрегиональной.

— Зимой даже больше интереса со стороны бизнес-сообщества, – говорит Виктор Будённый, руководитель компании «На спорте». – Большое число краевых предпринимателей работает в сельском хозяйстве, и летом им объективно не до спортивных состязаний. Зимой у них больше свободного времени, и команды из районов края формируются интенсивно. Помимо краевых команд, изъявили желание принять участие представители Кемерова, Новосибирска, Томска и Омска.

После первой спартакиады организаторы провели работу над ошибками и изменили некоторые подходы. Если в летнем варианте команды формировались больше хаотично, то на сей раз решили придерживаться принципа: глава района, заместители, руководители надзорных органов и предприниматели. Расчет такой, чтобы взаимодействие между бизнесом и властью начиналось на стадии формирования команды. Но будут и команды чисто предпринимательские. Допустимо формирование сборных от нескольких предприятий.

– Лозунг нашей спартакиады — «За здоровый бизнес» имеет двоякий смысл. С одной стороны, спорт дает здоровье физическое рассуждает Виктор. С другой, на спортивной площадке у бизнесменов есть возможность знакомства с теми людьми, от которых зависит решение многих вопросов – и сделать это можно без предварительной записи, без посредников в виде секретаря. Встречи без галстуков располагают к плодотворному общению. Но если в первом опыте на спортивных площадках команды бизнесменов боролись с командами из представителей власти, то на этот раз решили объединить их. Чтобы у них была возможность соревноваться в одной команде за единое дело.

Соревноваться участники будут по девяти видам спорта – горным лыжам, биатлону, сноуборду, скоростному тюбингу, футболу и волейболу на снегу, петанку, перетягиванию каната. В рамках спартакиады любой желающий может сдать нормы ГТО по лыжам. А лыжному ультрамарафону на дистанции 20 и 60 километров будет выделен отдельный день. Для соревнований подготовлены лыжные трассы, лыжный биатлонный комплекс «Алтайские горы», горнолыжный комплекс «Мишина гора» и тюбинговая трасса.

— Программа построена таким образом, что в состязаниях могут принять участие и не слишком спортивно подготовленные люди, но все могут принести очки в пользу команды, – поясняет собеседник.

Для участников соревнований организовано питание.

Для гостей и болельщиков насыщенная развлекательная программа. К участию в большом спортивном празднике приглашаются предприниматели всех форм собственности. Регистрация открыта до 10 февраля на портале мойбизнес22.рф или на сайте компании «На спорте».