Избежать многих болезней помогут простые меры профилактики: советы врачей

Появление и развитие многих болезней зависят не только от внешних причин, но и от образа жизни самого человека. Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3 Вера Карпова убеждена, что отказ от вредных привычек поможет улучшить состояние больного или вовсе предупредить развитие опасных заболеваний.

Все мы не раз в жизни слышали о том, что предупредить недуг гораздо легче, чем его вылечить. Поможет тут профилактика.

— Есть целый комплекс мероприятий, позволяющих нам в принципе не заболеть. Существует также вторичная, в большей мере медицинская профилактика, которая направлена на то, чтобы не дать болезни развиться или получить серьезные осложнения. К примеру, мы сейчас боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И комплекс профилактических мер позволяет больным с ишемической болезнью сердца и гипертонией избежать наступления инфарктов и инсультов, – рассказывает Вера Карпова.

В первичной профилактике существует такое понятие, как факторы риска. Это внешние или внутренние обстоятельства, отрицательно влияющие на здоровье человека. Они-то и создают благоприятную среду для возникновения и развития заболеваний. И даже могут явиться пусковым моментом или причиной их возникновения.

Курить – здоровью вредить

— Курение является одним из наиболее значимых факторов риска, приводящих к развитию сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных заболеваний и туберкулеза. У курильщиков гораздо чаще, чем у некурящих, развивается атеросклероз сосудов, артериальная гипертензия или даже сахарный диабет, – рассказывает эксперт.

Установлен вред не только активного, но и пассивного курения. Регулярное пребывание в роли «пассивного курильщика» в разы повышает у него риск сердечных заболеваний со смертельным исходом по сравнению с теми людьми, которые не подвергались действию вторичного табачного дыма. Наиболее чувствительны к табачному дыму дети до пяти лет. Пассивное курение способствует развитию у них гиповитаминозов, ведет к потере аппетита и расстройству пищеварения.

Берегите талию

Лишний вес – это база для возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. Среди множества методов, выявляющих наличие лишних килограммов у человека, медики нередко рассматривают такой показатель, как окружность талии.

Об избыточном весе говорит талия размером 94-102 см у представителей сильной половины человечества, и от 80 до 88 см – у дам. Признаком ожирения является окружность талии более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин.

Движение – жизнь

Малоподвижный образ жизни или недостаточную физическую активность обозначают термином «гиподинамия». Гиподинамия увеличивает риск развития и отягощает множество болезней: атеросклероз, ожирение, гипертонию, сахарный диабет. Минимальный объем физических нагрузок для человека любого возраста – пять раз в неделю по 30 минут упражнений в день. У каждого человека имеются свои индивидуальные границы интенсивности нагрузки, которые зависят от пола, возраста, особенностей организма, наличия заболеваний. Исследования показали, что регулярная физическая активность увеличивает продолжительность жизни на пять лет, по сравнению с физически неактивными людьми.