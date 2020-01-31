Фестиваль «День святых чудес» в Барнауле: от буктрейлеров до рождественских рассказов

Весь январь в Барнауле проходили отборочные туры первого библиотечного фестиваля «День святых чудес». Жюри предстояло отобрать лучших участников в рамках пяти творческих конкурсов, в которых сумели проявить себя ребята от 12 до 20 лет. Торжественное награждение победителей состоялось на сцене концертного зала Русского камерного оркестра.

Творческий импульс

Фестиваль «День святых чудес» задумывался не только как повод для творческой реализации барнаульской молодежи. Всем его участникам предлагалось поразмышлять на тему Рождества, приобщиться к этому празднику, вспомнить его традиции, отыскать отголоски этой темы в творчестве известных писателей и поэтов. Все это вылилось в масштабную акцию, которая затронула все библиотеки города. Именно на их площадках проходили основные творческие состязания. Здесь смогли проявить себя чтецы, фотолюбители, авторы небольших рассказов и эссе, мастера праздничных открыток, а также создатели буктрейлеров – коротких видеороликов, рассказывающих в произвольной форме о любимой книге.

Открыл церемонию награждения настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, протоиерей Константин Метельницкий.

— Кто-то решит, что торжества в честь Рождества давно закончились, – произнес он. – Но это не так. Именно сегодня в Москве открываются традиционные Международные рождественские чтения, куда приезжают не только люди от церкви, в том числе и зарубежной, но и представители власти, творческой интеллигенции. Там поднимаются вопросы, касающиеся духовных и семейных ценностей, взаимоотношений церкви, общества и государства, вопросы образования и воспитания. То есть Рождество – это больше, чем праздник, это более объемное понятие, включающее в себя набор жизненных устремлений людей разных поколений, духовные основы общества.

Но все же говорилось со сцены и о Рождестве как празднике. На эту тему ребята читали стихи, а хор воскресной школы Свято-Никольского храма Барнаула исполнил несколько песен во славу Рождества Христова. А когда пришла пора объявлять победителей пяти творческих конкурсов, то стало понятно, что в рамках этого фестиваля тема Рождества стала поводом поразмышлять о Родине, о любви к родной природе, к людям.

— Представьте, только конкурс чтецов собрал свыше 80 участников, которые выбрали для своих выступлений произведения Александра Блока, Саши Чёрного, Фёдора Достоевского, Николая Гумилёва, Игоря Северянина, – рассказала заведующая библиотекой № 36 Ольга Колбашева. – Многие использовали необычные творческие подходы, по-своему трактовали известные тексты. Но что самое главное – участие в конкурсе заставило их обратиться к образцам русской поэзии и прозы, заново переосмыслить классику.

Фестивальная афиша включала в себя не только творческие конкурсы, но и встречи с писателями, а также внеконкурсную программу, в рамках которой в библиотеке № 36 состоялось открытие персональной выставки художественных работ Ларисы Огаревой «Причуды на снегу, стекле и просто в вазе на столе», и показы кукольного спектакля для детей «Рождественское чудо», которые прошли в библиотеке № 30.

Осмысленный подход

Где еще такое увидишь, когда со сцены Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В.С. Золотухина актер Виктор Синицын читает эссе 17-летнего школьника Владислава Брылёва, участника конкурса сочинений, отмеченного в номинации «Лучшее отражение тематики фестиваля». А на экран концертного зала проецируются праздничные открытки и фотоработы ребят, продемонстрировавших свое мастерство в рамках конкурса «Рождественская открытка» и конкурса фотографий.

— Не ожидала получить первое место за свою фотографию, – делится одиннадцатилетняя Полина Калугина, ученица школы № 125. – Сделала я ее в прошлое Рождество, гуляя с мамой по лесу в Рассказихе. Там среди деревьев мы нашли корягу, очень похожую на медведя. Хорошо, что у меня под рукой был фотоаппарат.

А вот для лауреата конкурса чтецов Алины Гавриной победа в подобных конкурсах – привычное дело. В декабре в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева проходили комментированные чтения, посвященные творчеству Анны Ахматовой, где Алина удивила жюри осмысленным подходом к прочтению одного из известных стихотворений поэтессы. Участвовала школьница и в других чтецких конкурсах.

— Я очень люблю поэзию, особенно стихи Иосифа Бродского, – комментирует шестнадцатилетняя Алина. – Читая стихи, стараюсь вжиться в образ, придумать свою историю, связанную с тем или иным произведением. Так меня научили в театральной студии «Встреча», которую я посещала с первого по девятый класс. Теперь готовлюсь стать психологом, хотя люблю все, что связано с театром, с выступлениями на сцене.

Далеко не детский сюжет выбрал для своего сочинения и еще один победитель фестиваля в конкурсе сочинений Антон Фёдоров, учащийся Барнаульского лицея железнодорожного транспорта.

— Как правило, пишу в стол, для себя, – поясняет Антон. – Занимаюсь этим лет с четырнадцати. А когда узнал о конкурсе, то сначала написал длиннющую сказку, которую пришлось сокращать, чтобы уложиться в конкурсные требования. В итоге получилось сжато, по делу, на мой взгляд, лучше, чем было.

Завершилась праздничная программа выступлением Русского камерного оркестра Барнаула. Специально для участников конкурса музыканты исполнили лучшие произведения из своего репертуара.

Результаты конкурсов

Победители Городского конкурса молодых поэтов и прозаиков «Художественное слово» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева):

1 место – Антон Федоров

2 место – Меньчиков Иван

3 место – Рыбачек Данил

В номинации «Лучшее отражение тематики фестиваля» – Брылев Владислав

Победители Городского конкурса рождественской открытки (Музей редкой книги, ЦГБ им. Н.М. Ядринцева):

1 место – Захарова Анастасия

2 место – Галынчик Анна

3 место – Клевко Алиса

Победители Городского конкурса Фотографий (ЦДБ им. К.И. Чуковского):

Возрастная категория 12-15 лет:

1 место — Калугина Полина

2 место — Ивачев Богдан

3 место — Ярославцев Дмитрий

Возрастная категория 16-20 лет:

1 место — Комарова Яна

2 место — Колотилина Алена

3 место — Барсукова Алена

Победители Городского конкурса Буктрейлеров (библиотека-филиал №32):

1 место — Пунигова Александра

2 место — Губкина Алина

3 место — разделили Ярославцев Дмитрий и Кабанов Максим

Победители Городского конкурса Чтецов (библиотека-филиал №36):

Возрастная категория 12 – 15 лет:

1 место – Малиновская Елизавета

2 место – Моржакова Елизавета

3 место – Казарян Жора

Возрастная категория 18 — 20 лет:

1 место – Гаврина Алина

2 место – Брылев Владислав

3 место – Дикова Юлия

В номинации «Лучшее отражение тематики фестиваля» Городского конкурса чтецов — Самойлов Глеб (приз от библиотеки №36)

В номинации «Духовное содержание выступления» Городского конкурса чтецов – Немочкин Михаил (приз от библиотеки №36)