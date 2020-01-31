Десятилетие отмечает барнаульский музей редкой книги

Вот уже десять лет, как это небольшое пространство становится центром удивительных событий. С 2010 года в музее редкой книги, действующем при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, собираются интересные люди, поднимаются актуальные темы, реализуются уникальные проекты, проводятся мастер-классы, выставляются редкие вещи, среди которых главное место всегда занимают раритетные книги и образцы издательского дела.

Сегодня этот с виду небольшой, но довольно содержательный музей возглавляет заведующая отделом массовой и экспозиционной работы Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева Ирина Миллер. По ее словам, за годы работы музей превратился в живой организм, в котором каждый сантиметр пространства играет свою роль, выполняет определенную задачу. Не случайно все, кто сюда попадает, начинают ценить не столько музейную коллекцию, сколько особую атмосферу, царящую в этих стенах.

Приметы времени

— Ирина Владимировна, музей редкой книги создавался в год, когда Барнаул праздновал свое 280-летие. Означает ли это, что музейная коллекция формировалась с учетом истории города, на основе наследия горожан?

— Начнем с того, что инициатором создания музея редкой книги стала бывший директор Централизованной библиотечной системы Барнаула Алла Истомина. Ей удалось побывать в музее книги, что действует в Москве при Российской национальной библиотеке, после чего Алла Георгиевна загорелась идеей создать нечто подобное и в нашем городе. Но для начала нужно было от чего-то оттолкнуться, сформировать для новой коллекции некое ядро. К счастью, в фондах разных библиотек города на тот момент имелись ценные издания дореволюционной поры, а также книжные редкости более поздней эпохи. Особое внимание уделялось книгам гуманитарной направленности: мемуарной, исторической литературе, изданиям об искусстве и культуре нашей страны.

А дальше известная журналистка Вера Ворсина (в прошлом – корреспондент «ВБ». – Прим. авт.), работающая на тот момент в нашей библиотеке, предложила пополнить коллекцию книгами, доставшимися по наследству от ее бабушки. Передала в музейный фонд книжные реликвии своей семьи и Алла Истомина, принадлежащая к потомкам известного инженера Афанасия Островского. Затем часть своей библиотеки (а это редкое собрание книг, среди которых есть издания первой половины XIX века) пожертвовали музею члены семьи ушедшего из жизни священника Михаила Капранова, немало ценностей преподнес в дар известный барнаульский писатель и краевед Александр Родионов.

Так постепенно стала складываться коллекция, состоящая из семейных реликвий известных горожан. И в этом смысле история Барнаула, а точнее, разных поколений его жителей, представлена довольно обширно.

— Интересно и то, что среди книг, представленных в тематических экспозициях музея редкой книги, часто можно увидеть приметы того или иного времени – трогательные вещицы, характеризующие эпоху.

— Да, таким образом мы стремимся передать атмосферу времени, о котором рассказываем в рамках наших выставок. И в этом нам часто помогают музей «Мир времени», музей истории православия на Алтае, барнаульские коллекционеры, с которыми за годы работы налажено тесное сотрудничество. Погрузить посетителей в прошлую эпоху помогает нам барнаульская художница Ольга Воробьёва, которой мы доверили оформлять музейные выставки, тематические вечера. Благодаря ей вторую жизнь обрели наши знаменитые, расставленные по периметру музея, сундуки. На них можно посидеть, можно в них и заглянуть, так как там хранится часть нашей книжной коллекции.

«Росчерк в вечность»

— Не тесно ли музею на столь небольшом пространстве?

— Знаете, наши экспозиции всегда представляют интересные люди. Все они довольно скромны, избегают шумных залов и громких приветствий. Думаю, в нашем небольшом зале они чувствуют себя комфортно. К тому же наши встречи предполагают тихую доверительную беседу, вдумчивые размышления на ту или иную тему, свободное общение. И наш формат музея к этому располагает.

— Благодаря вашему музею барнаульцы впервые познакомились с известным российским оператором Алишером Хамидходжаевым (на его счету такие фильмы, как «Братья Ч», «Жить» «Аритмия», «Война Анны»), с его женой – художником-постановщиком Людмилой Дюпиной, с творчеством писателя и поэта Михаила Тарковского. Как вам удается приглашать столь интересных людей?

— Они появились здесь благодаря нашим связям и знакомствам. Со временем со многими из наших гостей завязывается настоящая дружба. Помню, когда впервые к нам пришел Алишер Хамидходжаев, буквально на каждом квадратном сантиметре музея он находил для себя что-то интересное. Любят у нас бывать известные историки, краеведы, искусствоведы, среди которых Анатолий Муравлёв, Виктор Суманосов, Валерий Скубневский, Нелли Позднякова, Владимир Шнайдер, представители церкви.

— Известно, что в музее книги хранится немало книг, подписанных авторами.

— Таких книг у нас более 200. Причем многие из них подписаны авторами всероссийского масштаба – как правило, побывавшими на Алтае в рамках Шукшинских дней. Но все же большую часть коллекции составляют подписи, оставленные алтайскими писателями, – такими как Александр Родионов, Владимир Башунов, Сергей Боженко, Геннадий Панов. Вообще, дарственные надписи, иначе инскрипты, – это целая культура, имеющая глубокие корни. И коллекцией наших автографов мы гордимся. Кстати, этой теме посвящена открывшаяся 30 января в нашем музее выставка «Росчерк в вечность», где представлены не только книги, подписанные современными авторами, но и издания рубежа XIX-XX веков, подаренные в фонд музея. Приходите, будет интересно.

Сегодня фонды музея редкой книги составляют свыше 5 тыс. книг, брошюр и журналов. Самым старинным изданием коллекции считается Псалтирь, датированный 1789 годом. Есть в музейном собрании и миниатюрные книги XIX-XXI веков, факсимильные издания XX столетия.