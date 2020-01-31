Бойцы «Снежного десанта» выехали в районы Алтайского края: фоторепортаж

Сегодня, 31 января, в Алтайском крае стартовала ежегодная Всероссийская акция «Снежный десант». 19 студенческих отрядов и 2 отряда ветеранов студотрядовского движения выехали в отдаленные села региона.

В этом году акция вышла на международный уровень. В составе отрядов Алтайского края участвуют представители других регионов России, а также Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Участников акции проводили в «десант» представители краевого Правительства, Алтайского краевого законодательного собрания, депутаты Государственной Думы Даниил Бессарабов, Олег Быков, Наталья Кувшинова.

Акция посвящена Году Памяти и Славы, поэтому программа тематических лекций для сельских школьников пополнилась патриотическими уроками, а перед отправкой бойцы «Снежного десанта» возложили цветы к Мемориалу Славы.