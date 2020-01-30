Юбилейный 50-й показ спектакля «Ретро» пройдет в краевом театре драмы

Спектакль «Ретро» отметит 50-й показ 2 февраля.

Как отмечают в Алтайском краевом театре драмы, сентиментальная комедия «Ретро» по пьесе Александра Галина 1979 года – больше, чем просто популярная пьеса отечественной сцены. Это один из лучших спектаклей в репертуаре театра.

Постановку осуществил в 2012 году Владимир Чернядев совместно с композитором Виктором Стрибуком, Екатериной Поляковой (костюмы) и Ниной Кирковой (свет). С тех пор «Ретро» является не только примером репертуарного долгожительства, но и завидной стабильности актерского состава, почти целиком сохранившегося в первоначальном виде.

Заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина (Диана Владимировна) считает: «Дело в том, что мы очень дорожим этим спектаклем, своими ролями и очень бережно к нему относимся. Стараемся сохранить ту атмосферу, в которой рождался спектакль, где царила любовь и взаимовыручка».

Юбилейный показ спектакля-долгожителя состоится в театре драмы 2 февраля. Начало в 17.30.