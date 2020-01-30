В Алтайском крае стартует акция «Снежный десант»

Завтра, 31 января, в районы Алтайского края отправятся бойцы студенческих отрядов Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Традиционная зимняя акция продлится до 9 февраля. Все это время студенческие отряды будут ездить по отдаленным селам края, проводить творческие мастер-классы, тематические лекции и товарищеские матчи для школьников, юридические консультации и концерты для всех сельских жителей. И, конечно, основной работой станет помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. На селе в нынешнюю небывало снежную зиму сложнее всего приходится тем, кто не может справиться с сугробами во дворе самостоятельно. А студенты будут не только расчищать снег, но и помогать с уборкой по дому.

Программа лекций в школах расширится: в этом году в нее также войдут тематические занятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более того, в честь Года Памяти и Славы студотряды поменяют свои названия. Участники акции изучат историю районов края и биографии их уроженцев – участников боевых действий. По итогу каждый отряд будет назван в честь одного из этих героев.

В 20 муниципальных районах края будут работать 19 студенческих отрядов и 2 отряда ветеранов («Старая гвардия» и «Зимний аккорд»). Всего в акции примут участие 450 студентов и аспирантов Алтайского края, а также представители Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Нижегородской, Воронежской областей, Красноярского и Пермского краев, города Москвы, республик Казахстан и Беларусь.

Незадолго до отправки, во вторник, у отрядов были пробные выезды в школы Барнаула. Здесь они проводили лекции и концерты, которые в течение акции увидят и жители сел региона.