В Алтайском крае нет заболевших коронавирусом

Пассажиров, прилетевших из стран Юго-Восточной Азии, в аэропорту Барнаула встречают с тепловизором. Об этом и других мероприятиях, призванных противодействовать возможному распространению вируса на территории страны и Алтайского края, в ходе пресс-конференции рассказали главный эпидемиолог края Ирина Переладова и главный внештатный инфекционист Валерий Шевченко.

С коронавирусом человечеству приходилось сталкиваться не раз. Вспышки этой инфекции регистрировались в мире в 2002 и 2012 годах, но тогда болезнь протекала более локально. Новый коронавирус возник в китайском городе Ухане и уже перешел на другие территории. Есть информация о заболевших в Японии, Германии, Сингапуре, Франции и других странах.

Медики отмечают, что пока ни одного случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, на территории Российской Федерации нет.

— В Алтайском крае разработан комплексный план мероприятий по противодействию распространению коронавируса, на днях состоится заседание противоэпидемической комиссии в региональном Правительстве. Медицинские организации края сегодня готовы к проведению осмотров и наблюдению за людьми, прилетевшими из Китая и территорий, где, вероятно, были завозные случаи этой инфекции. Обследованы несколько человек, вернувшихся в регион из Китая, у них коронавирус, к счастью, не обнаружен, – подчеркнула Ирина Переладова.

Сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора в барнаульском аэропорту встречают пассажиров, возвращающихся с отдыха из стран Юго-Восточной Азии – Таиланда и Вьетнама – с тепловизором. Прибор позволяет дистанционно измерять температуру тела. Если она высокая, а у человека обнаружится клиника инфекционного заболевания, его отведут в отдельное помещение и пригласят врача.

Как отмечает Валерий Шевченко, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Главная особенность болезни в том, что нет специфических, характерных только для нее симптомов:

— В целом эта клиническая картина очень схожа с универсальной картиной многих ОРВИ: сухой или мокрый кашель, повышение температуры тела, признаки интоксикации. Может также возникать одышка, ощущение сдавления за грудной клеткой. Есть варианты коронавируса, которые вызывают нарушения в пищеварительном тракте с соответствующими клиническими проявлениями.

В основном инфекция передается воздушно-капельным путем, однако не исключаются пищевой и бытовой способы заражения.

Коронавирус, в отличие от кори и дифтерии, не способен быстро преодолевать огромные расстояния, а потому приводить к скорому массовому заражению. На данный момент пока не зарегистрирована вакцина от коронавируса, но ведутся ее активные разработки. В лечении болезни, вызванной этой инфекцией, активно применяются противовирусные препараты широкого спектра действия.