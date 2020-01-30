Спустя 26 лет раскрыты жестокие убийства двух молодых женщин в Барнауле

Сотрудники следственного комитета России по Алтайскому краю завершили расследование и передали на рассмотрение в суд дело Антона Багрова (все имена изменены), которого обвиняют в двух убийствах, совершенных более четверти века назад.

Находка на кладбище

В марте 1993 года в Барнауле пропала 32-летняя женщина, работница института культуры, мать двоих детей Алёна Кротова. В тот вечер на работе был корпоратив, и она вместе с коллегой довольно поздно возвращалась на трамвае домой, в поселок Новосиликатный. Коллега сошел на остановке, а Алёна поехала дальше и… исчезла. Когда ночью она не появилась дома, родственники забили тревогу. Через две недели их самые худшие опасения подтвердились. Дедушка-собиратель, бродивший в поисках металлолома и еды по Власихинскому кладбищу, нашел под ворохом старых венков труп женщины. Ее шею пересекала сине-багровая полоса, сумочка, золотые украшения и сапоги пропали. Алёну явно задушили и ограбили.

Сорвался с крючка

Никаких знакомых у Алёны в том районе не было, идти ей туда незачем. Скорей всего, она стала жертвой случайного преступника. Следствие забуксовало.

Но год спустя в Индустриальный отдел полиции доставили после семейной ссоры и драки неких супругов Багровых. В запале жена прокричала милиционерам: «А вы знаете, что мой муж убийца?! Он женщину убил год назад». Потом она успокоилась и отказалась от своих слов, но о ее признании сообщили следователям. Под подозрение сразу попали трое ранее судимых братьев Багровых, которые жили недалеко от Власихинского кладбища.

Братьев задержали. Младший из них Антон Багров тринадцать из своих 32 лет провел за решеткой, а сейчас работал водителем трамвая. После препирательств и отговорок он признался: «Да, как-то вечером познакомился с пассажиркой. Она последняя в вагоне оставалась. Женщина веселая, холостая. В общем, пригласил ее в гости. Но не к себе, потому что у меня жена дома, а к своему брату Сергею. Потом я домой ушел, а она с братом осталась. Что с ней стало, не знаю».

Средний брат Сергей признался: «Было дело. Приводил младший гостью. Я ее убил. Сам не знаю, зачем. Просто анашой обкурился, и меня переклинило. Задушил ее шнуром и труп на кладбище спрятал».

Казалось, что убийца пойман. Правда место, где якобы спрятал труп, Сергей указать почему-то не смог. А потом и вовсе заявил, что оговорил себя, а женщину убил его брат Антон: «Пришел он в тот вечер ко мне вместе со своим приятелем Николаем и незнакомой девушкой. Сидели, общались, потом я в свою комнату ушел. Тут забегает брат, хватает ремешок от своей сумки и назад. Слышу – хрип и шум, будто тело упало. Я выскочил, она лежит на полу, а над ней стоят Антон и Николай. Потом брат снял с нее сапоги и золотые украшения, а труп они в сторону кладбища унесли. Я просто прикрыть Антона хотел, вот и оговорил себя».

Но младший брат уперся, заявляя, что никого не убивал. Жена подтвердила, что муж-трамвайщик с работы сразу идет домой и ночью по городу не бродит. Приятель Николай тоже сделал большие глаза: «Не был я в той квартире». В итоге следствие зашло в тупик. Вещдоков никаких, отпечатков нет, все валят вину друг на друга. Так что уголовное преследование в отношении всех участников прекратили, дело положили в сейф.

Конец дружбе

Спустя четверть века в рамках программы расследования преступлений прошлых лет дело вновь извлекли на свет. Им занялся следственный комитет РФ по Алтайскому краю. Стали вызывать на допрос всех старых подозреваемых и свидетелей. Антон Багров в то время уже рассорился с братом и друзьями, развелся с женой и жил в одиночку, зарабатывая на жизнь продажей наркотиков.

Его бывший приятель Николай спустя четверть века заговорил совсем по-другому. «Да, 25 лет назад мы с Антоном были друзьями, не разлей вода, не раз вместе на дело ходили. Был я на квартире у его брата в ночь убийства. Антон девушку в гости привел. На моих глазах он ее и задушил. Ради золота. Я сам ему помогал цацки с нее снимать. Потом мы их на рынке продали. Не мог я тогда Антона сдать. А сейчас наша дружба кончилась».

В гости с удавкой

Бывшая жена Антона оказалась еще более словоохотливой. «Да конечно это он ту девушку убил. Сам мне хвастался, как задушил ее и на кладбище спрятал. И ее сапоги мне подарил. Хорошие, дефицитные. Целый сезон их носила».

На этом откровения не закончились.

— Да на нем не одно убийство висит, а как минимум два, – огорошила следователей бывшая супруга. – У Николая, с которым Антон тогда дружил, была одноклассница, так мой бывший и ее тоже задушил. Тогда же, в 1993 году, вскоре после первого убийства.

Проверили. Действительно в 1993 году в собственной квартире была убита 23-летняя жительница Барнаула Марина Вольнова. Подступились с вопросами к Николаю, и начала вырисовываться картина второго убийства.

Однажды Антон с приятелем Николаем планировали разжиться деньгами. Стали подбирать объект. «Есть у меня девчонка знакомая, с которой я в школе учился, – припомнил Николай. – Живет неплохо, родители состоятельные, встречается с богатыми мужчинами. Что-нибудь у нее в квартире обязательно найдется. Она меня знает. Сама нас впустит».

И действительно, девушка, не чуя опасности, впустила своего бывшего школьного знакомого и его друга в квартиру. Втроем они посидели на кухне, попили вина, мило побеседовали, посмеялись. А потом Антон просто схватил удавку, накинул ее на шею ошарашенной девушки и задушил. Забрав золото и ценные вещи, парни ушли из квартиры, а добычу сбыли на рынке.

Конец игры

Получив такую ценную информацию, за Антоном Багровым установили тайное наблюдение. Тут-то и выяснилось, что помимо двух старых убийств, он еще распространяет спайсы. Однажды, во время очередного выхода на дело Антона задержали. При обыске у него в автомобиле и дома нашли пакетики со спайсом общей массой 11,5 граммов, что считается крупным размером и само по себе тянет лет на 20 лишения свободы. Мужчину поместили под стражу. Он и в этот раз пробовал отпираться, но потом под грузом доказательств признался и в старых, и в новых преступлениях. Дело направили в суд. Антону предъявили обвинения в двух убийствах и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

— Он всегда мне в подробностях рассказывал о своих убийствах, – вспомнила четверть века спустя бывшая супруга Антона. – Хотел, чтобы я боялась и понимала, что если что-то не по его сделаю, он и со мной разберется.

Информацию предоставил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю Дмитрий Рыльский.