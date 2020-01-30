С 1 февраля в школах Барнаула начинается прием заявлений в первый класс

О том, как записать ребенка в школу, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

С 1 февраля по 30 июня документы для зачисления в первый класс подают родители, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. Для тех, кто выбирает место учебы не по месту проживания, прием заявлений начнется с 1 июля и продлится по 5 сентября.

Списки закрепленных территорий размещены на сайтах школ и комитета по образованию. Мест хватит всем, подчеркивают в комитете, и уже к сентябрю за счет строительства новых школ и модернизации действующих будет предоставлено свыше 9 тыс. учебных мест для первоклассников.

Для поступления в первый класс значения не имеет, постоянная или временная прописка у ребенка, поэтому во время приемной кампании порой происходит резкое увеличение детей, проживающих вблизи популярных школ. К примеру, в прошлом году к гимназии № 42 было приписано 62 ребенка, а к началу февраля их число превысило 100, в итоге школа смогла зачислить 96 человек. Остро проходила кампания и в микрорайоне новостроек Индустриального района – в школу № 135 только в первый день приема подали более 400 заявлений.

— Чтобы избежать подобных случаев, в этом году количество первых классов в 22 и 42-й гимназиях увеличено на один, будут набирать по четыре, а не по три, – дополняет Наталья Александровна. – Что касается новостроек, то в этих районах планируются к сдаче две школы. Так, в 136-й с 1 февраля уже будет начат прием заявлений на поступление в первый класс. Туда смогут зачислить 300 первоклассников.

С 1 января 2020 года младшие дети имеют преимущественное право зачисления в ту же школу, где учатся их старшие братья и сестры.

Подать заявление можно, обратившись в школу либо через сайт образовательных услуг Алтайского края. Во втором случае необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг. Подача заявлений начнется 1 февраля в 8.00. Сделать это раньше не получится, система выдаст ошибку. К слову, электронная система настроена на прием и обработку порядка 10 тыс. заявок. Так что сбоев в ее работе быть не должно, заверили в комитете по образованию. На рассмотрение заявления отводится семь дней, после чего родителям, получившим соответствующие уведомления, необходимо прийти в школу и подать документы.

Несмотря на то, что 1 февраля выпадает на субботу, все школы и комитет по образованию будут работать. Задать возникающие вопросы можно по телефонам горячей линии в комитете: 56-90-29, 56-90-35.