Общественники Барнаула поблагодарили дорожников города за работу

Члены Общественной палаты города Барнаула посетили МБУ «Автодорстрой». С первым заместителем главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолием Воронковым и руководителем предприятия Андреем Курышиным они проехали по улицам краевого центра, на которых шли снегоуборочные работы.

Общественная палата Барнаула – орган не надзорный. Ее представители не выписывают штрафов и предписаний. Поэтому и приехали они к дорожникам в свой выходной день, чтобы рассказать, чего ждут от них барнаульцы и посмотреть, как организована работа предприятия по расчистке краевого центра от снежных заносов.

Члены палаты приняли участие в ежедневном утреннем селекторном совещании, где в режиме онлайн в формате видеоконференции руководители районных ДЭУ доложили о дорожной ситуации в районе: где и в каком объеме выполнены снегоуборочные работы в ночную смену, сколько техники работало, какая требует ремонта. В связи с ожидаемыми снегопадами и введением в регионе режима повышенной готовности, дорожная служба работает в усиленном режиме. 25 и 26 января на предприятии, как, впрочем, и прошедшие выходные, были объявлены рабочими днями. После селекторного совещания разговор пошел о проблемах предприятия.

Нужна техника

Для оперативной уборки такого количества снега, которым нынешняя зима щедро одаривает Барнаул, на предприятии просто не хватает снегоуборочной техники. А имеющийся парк изношен почти на две трети. Часть машин вообще стоит, годная лишь на запчасти или металлолом. Про нее член палаты Геннадий Морозов сказал: «Посмотрели ваш калашный ряд». Калашным рядом еще с советских времен старые хозяйственники называли не торговые прилавки с калачами, а ряды непригодной для работы техники.

Для оперативного реагирования на капризы природы и вызовы стихии, предприятие заключило договоры на оказание услуг с 21 компанией. Это еще порядка 100 единиц техники.

Впрочем, снегоуборочной техники не хватает не только «Автодорстрою». Ее вообще в городе не хватает. Общественники рассказали, что многие руководители организаций и компаний и хотели бы очистить от снега территории своих предприятий, вывезти снег, но не могут найти снегоуборочные машины, жалуются: «Звоним по найденным на сайтах объявлениям, говорят на неделю вперед заказы».

Зашли общественники и в диспетчерскую, куда поступают сообщения от жителей, от единой дежурно-диспетчерской службы города, МЧС, пожарной службы, станций скорой помощи. Из этого компьютерного штаба отслеживается работа всей оснащенной системой ГЛОНАСС техники.

Малая механизация

После экскурсии по предприятию участники субботней встречи выехали на улицы города, чтобы посмотреть на работу дорожников на местах, поговорить с рабочими. С неба снова полетели снежные хлопья, и кто-то из общественников тут же процитировал незабвенного Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».

На улицах вовсю шла работа. Андрей Курышин отметил, что несмотря на нехватку техники, работая круглосуточно и без выходных, удается справляться с заносами на городских дорогах. «Действительно, на некоторых улицах заужена проезжая часть, затруднен проезд, но общественный транспорт ходит. Если на оперативную расчистку дорог возможностей хватает, то тротуары убирать, к сожалению, не успеваем». (Кстати, в соседнем Новосибирске в связи с большим количеством снега на улицах, объявлен режим ЧС. – Прим. авт.) Общественники согласились, что в XXI веке, уповать на дворника с лопатой, при всем уважении к этой нелегкой профессии, нельзя. Нужна малая механизация. Дело за финансированием.

Барнаул город большой, но сплоченный. Практически везде, где мы останавливались, у общественников находились среди рабочих и механизаторов знакомые. Дорожники работают круглосуточно, в две смены. Рабочая смена по 12 часов. В случае поломки, технику ремонтируют слесари, чтобы механизатор или водитель могли не тратить время на ремонт и отдохнуть пока готовится машина.

Приятные впечатления

На одном из перекрестков остановились у группы рабочих, очищающих от снега тротуар около пешеходного перехода. Это были не штатные рабочие предприятия, а обычные горожане, которые взялись помочь своему городу, заключив с «Автодорстроем» соглашение по гражданско-правовому договору. У одного из них, Алексея, не получилось с учебой в вузе. «Работы постоянной пока не нашел, а снег кидать дело с детства привычное. И почти 1000 рублей в день, для одного деньги совсем неплохие», – не унывает молодой человек.

К полудню, проехав по улицам города и пообщавшись с рабочими, члены Общественной палаты подвели итоги.

— В ходе объезда мы убедились, что задачи, поставленные дорожной службе на заседании межведомственного штаба, решаются: чистятся пешеходные переходы, убираются улицы. Остались самые лучшие впечатления от людей, которые этим занимаются профессионально. Увидели барнаульцев, пожелавших принять участие в этой работе, что, конечно, тоже радует. На заседании Правительства Губернатор края Виктор Томенко особое внимание обратил на проблемы уборки снега. Это дало дополнительный импульс и, надеюсь, поможет преодолеть сложившиеся трудности, – резюмировал заместитель председателя Общественной палаты Пётр Фризен.

От имени Общественной палаты он выразил искренние слова благодарности всем, кто занят на уборке снега, в первую очередь дорожным рабочим, дворникам, водителям.

МБУ «Автодорстрой» предлагает всем желающим вариант подработки с оплатой 880 рублей в день. В обязанности входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Обращаться по телефонам: 50-43-61, 50-43-62.