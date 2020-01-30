Микрорайон Затон готовится к паводку и новостройкам

Затон – единственный микрорайон краевой столицы, расположенный на правом берегу Оби. 30 января здесь пройдет совещание по итогам работы территориального управления в 2019 году и задачах на 2020 год.

В конце прошлого века Затон считался некоторыми поселком проблемным и неперспективным. Основанный как ремонтная база и зимняя стоянка речных судов, с сокращением объемов речного судоходства он стремительно терял свое значение. Зависящий от капризов реки, переживающий каждый год по два паводка, за что его называли «барнаульской Венецией», поселок создавал только проблемы. К несчастью или к счастью, но возможностей расселить всех жителей Затона у Барнаула постоянно не хватало. Поселок продолжал жить, боролся с наводнениями, жители добирались в город на работу на теплоходах, лодках, редкими автобусами, а зимой просто пешком по замерзшей реке.

Поселок спасли мосты

Судьбу «барнаульской Венеции» решил запущенный в 1997 году новый мост через Обь. Автобусное сообщение с городом стало регулярным. Потом построили надежный мост, соединивший две части поселка. Те затонцы, кто был не против променять жизнь на берегу величавой Оби на городской комфорт и удобства, засомневались. Сомнения отпали, когда в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была капитально отремонтирована дорога к поселку, построенная более 30 лет назад. Еще одним достижением микрорайона стал отремонтированный понтонный мост на остров Шубинский. Работы провели в феврале 2019 года совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, на ремонт моста ушло 288,1 тыс. руб.

Жители Затона уже в нескольких поколениях используют нехитрый способ прогнозирования половодья, о котором рассказал заместитель руководителя территориального управления, коренной затонец Владислав Саратовский: — Наши деды в ночь на Крещение набирали в стакан снега, уплотняли его вровень с краями и ставили в доме. Утром смотрели, сколько натаяло воды. Если больше половины, воды в половодье ждали много. Я нынче проверил народный способ. Натаяло едва ли треть стакана. Значит, снег легкий, и половодье обещает быть не очень большим. Весна покажет. Наше дело – быть готовыми к любому развитию ситуации.

Они еще и поют

Паводки приходят и уходят, а жители поселка работают, учатся, делают покупки. 646,5 тыс. руб. составил товарооборот четырех социальных ярмарок, проведенных с помощью администрации города и Центрального района. 166 детей затонцев ходят в школу, 101 ребенок – в детский сад. В филиале детской школы искусств № 8 учатся музыке 82 юных затонца. Репетирует и выступает ансамбль народной песни «Истоки», работает изостудия «Радуга». В клубе спортивной аэробики «Амадеус», кроме ребятишек, в группе здоровья занимаются более двух десятков взрослых затонцев. В прошедшем году спорткомплекс «Первый», открытый при поддержке Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого, посещало 400 человек.

Работа на перспективу

В прошлом году специалисты ООО «Барнаульская сетевая компания», которая обслуживает трансформаторные подстанции и 27 км электрических сетей поселка, заменили коммутационное оборудование на понижающей станции. Из бюджета Барнаула на эти цели было выделено 6,5 млн руб. Значительно возросла надежность электроснабжения микрорайона, а главное, появилась возможность подключения к источнику энергии новых потребителей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нынешнем году будут капитально отремонтированы четыре участка дорог: по улицам Лоцманской, Озёрной, Водников, по переулку Почтовому. Запланирован текущий ремонт еще трех участков дорог. Продолжается и расселение жителей из аварийных домов: в 2020 году будут снесены 14 непригодных для проживания сооружений.

Накануне паводка

При этом проблемы остаются. Паводки, разливы могучей Оби указами и распоряжениями не остановишь. Основная работа велась в течение года. Администрацией Центрального района Барнаула был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отсыпке низменных мест. Цена контракта составила 425 тыс. руб. В марте и апреле были отсыпаны проезд и ул. Кольцова. Эта улица для поселка своего рода улица-дамба. Она защищает от подтопления многоквартирные дома на ул. Лермонтова и обеспечивает возможность эвакуации затонцев с низменных участков при критическом подъеме воды. В течение лета здесь было уложено более полутора тысяч кубометров глины и 600 кубометров песка. 120 тонн скола асфальта уложено по ул. Лермонтова.

Важно, что в подготовке поселка к паводку принимают участие многие жители микрорайона. В территориальном управлении назвали наиболее активных затонцев, отличившихся в организации противопаводковых работ – Николая Пойдина, Сергея Пономарева, Александра Курилова, Александра Пичугина.

Есть в Затоне и свое территориальное общественное самоуправление – ТОС «Затон». В совет ТОС входят дружинники ДНД «Барнаульская». Активисты регулярно участвуют в экологических акциях, выходят на очистку снега, проводят праздники для затонцев, помогают пожилым и маломобильным жителям. В 2019 году на городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» их работу отметили дипломом участника и денежной премией.

— Сейчас у ТОС есть свое помещение. Инициативные жители планируют организовать в нем кружки для всех возрастов, – рассказывает руководитель ТОС Раиса Присмотрова.