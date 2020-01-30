Дорожники продолжают освобождать городские улицы от снега в условиях действующего штормового предупреждения

Непрекращающиеся сильные снегопады заставляют городские дорожные службы вести уборку снега в круглосуточном режиме на протяжении двух месяцев кряду.

За одну смену в среднем дорожники успевают вывезти девять тысяч кубометров снега, преимущественно с магистралей и крупных городских улиц. В ночь с 28 на 29 января работало 158 единиц снегоуборочной техники. В прометании проезжей части были задействованы 23 комбинированные дорожные машины с передними отвалами и щетками. Снег вывозили с проспектов Ленина на участке от площади Октября до Северо-Западной, Космонавтов от Попова до Ленина, Социалистического, площади Октября, улиц Северо-Западной в границах проспектов Ленина и Калинина и на участке от Гущина в сторону Антона Петрова, Островского в границах улиц Гущина и Юрина, Горького в границах улиц Пушкина и Никитина, Фомина на участке от Ломоносова до Кауфмана, Мерзликина, Жасминной, Хлеборобной, Советской, переулка Канатного.

В дневное время 29 января работало 118 единиц спецтехники, среди которых наемные автосамосвалы и фронтальные погрузчики – машины, дефицит которых наблюдается в «Автодорстрое». Вывоз снега осуществлялся с проспекта Ленина, площадей Баварина и Советов, улиц Молодёжной, Юрина, Алексеевой, Беляева, Анатолия в границах проспекта Комсомольского и улицы Промышленной. Были очищены тротуары по центральным проспектам и площадям, улицам Матросова, Северо-Западной, Анатолия, Малахова, Воровского, Сухова, бульвару Медиков, Павловскому тракту.

Вместе с тем к уборке снега активно подключились торговые и промышленные предприятия. Они очищают не только прилегающую территорию, но и тротуары, остановочные площадки на улицах города. Большую помощь за последнюю неделю в вывозе снега оказали «Ренессанс Косметик», «Союзмука», станкостроительный завод, «Алттранс» и администрации крупных торговых центров. Кроме того, к ликвидации сугробов и снежных заносов подключились волонтеры – студенты вузов, работающая молодежь и даже представители старшего поколения. Благодаря их усилиям ежедневно в нормативное состояние приводится несколько десятков остановочных площадок общественного транспорта и километры пешеходных дорожек.

На призыв руководства «Автодорстроя» о временном трудоустройстве на период сильных снегопадов уже откликнулись 70 человек, еще 200 горожан узнавали по телефону условия труда и оплаты.