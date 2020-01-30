Барнаульский ледолаз стал бронзовым призером чемпионата Европы и этапа Кубка мира

Барнаульский ледолаз Дмитрий Гребенников стал бронзовым призером чемпионата Европы и этапа Кубка мира.

25 и 26 января в швейцарском местечке Саас-Фе проходил чемпионат Европы по ледолазанию в категориях «трудность» и «скорость». Эти соревнования являлись одновременно и заключительным этапом розыгрыша Кубка мира.

Барнаульский спортсмен Дмитрий Гребенников в категории «трудность» пробился в финал соревнований, где занял третье место и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и этапа Кубка мира. Такой успех позволил нашему спортсмену занять пятое место в общем зачете Кубка мира.

Это самый большой успех в карьере Дмитрия: в прошлом сезоне Гребенников занимал третье место на этапе Кубка мира в Денвере (первая медаль в международной карьере) и четвертое место на чемпионате мира в Кирове.