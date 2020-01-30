Алтайские писатели рассказали о готовящихся книжных новинках этого года

Алтайские литераторы регулярно радуют читателей новинками. На страницах «Вечёрки» они сами рассказывают о своих книгах, совсем недавно вышедших в свет.

Фарида Габдраупова, руководитель регионального отделения Союза российских писателей, составитель и редактор книги «Синяя песня» – сборника стихотворений Вильяма Озолина:

— Книга издана на грант Министерства культуры РФ при поддержке Союза российских писателей. Туда вошли произведения Вильяма Яновича из разных сборников и рукописей, которые никогда не публиковались. Решила, раз книга новая, то и стихи в ней должны быть никому не известные. Их я подбирала так, чтобы сборник представлял собой единое целое. Причем делала это интуитивно, никакого плана не составляла. У меня даже было ощущение, будто я сама работаю как поэт, компонуя стихи Вильяма Озолина. Кроме них в книге есть еще фотографии и воспоминания о литераторе искусствоведа Любови Шаминой, художника Юрия Лукашина, поэта Галины Колесниковой. Презентация книги пройдет 1 февраля в мемориальной библиотеке им. Владимира Башунова (ул. Чернышевского, 55) в 15.00. На родине поэта, в Омске, я ее представлю в начале марта.

Анна Самойлова, поэт и прозаик, автор фантастического романа «Две валентинки»:

— Книга про параллельный Барнаул, девушку-студентку нашего времени и молодого человека из далекого будущего. Это мой первый роман – его закончила около трех лет назад, опубликовала в сети и не планировала печатать. Недавно получилось, что он запросился на бумагу. Я взялась за верстку одной книги, а автор прислал не все материалы, пришлось отложить. А уже разогналась, работать хотелось, вот и вспомнила про «Две валентинки». Вообще она рассчитана на 15-18 лет, но и взрослые ее читают с удовольствием. Как возникла идея? В то время у меня младшая дочка тяжело переживала подростковый возраст, и, чтобы наладить с ней диалог, я стала писать для нее книгу. Мы все с ней обсуждали, она была моим консультантом, причем это было важно для меня скорее как для мамы, а не как для автора. Заодно я давала дочери подсказки, когда сталкивала героиню с трудностями и помогала их преодолевать.

Михаил Максимов, поэт, прозаик, автор сборника стихотворений «Пережи/евать»:

— В нем собрана городская лирика, стихи, которые писались на протяжении, наверное, лет пяти. Как я посчитал, лучшие. Название подчеркивает весь пережитый опыт – в сборнике стихи с отсылкой к дому, семье, каким-то событиям, которые происходили со мной на протяжении жизни. Второй смысл – пережеванное временем. Спустя годы ты к этому опыту начинаешь относиться совершенно по-другому, иначе смотришь на какие-то вещи. Соответственно, в книге можно увидеть, как все изменения, которые происходят с человеком, отражаются в его творчестве. Всего в сборнике около 120 стихов. Они прошли внутреннюю цензуру и рассчитаны на широкую публику – их могут читать даже подростки. Презентовать книгу буду весной: в конце марта на своей малой родине в Славгороде, а в апреле – в библиотеке имени Шишкова.

Валерий Копнинов, прозаик, литературный критик, автор романа «Двенадцать затмений луны», удостоенного литературной премии «Серебряный Витязь»:

— Пока издано лишь несколько пробных экземпляров книги, но вскоре широкий круг читателей получит возможность взять ее в руки. Над ней я работал около четырех лет. Действие происходит в 1989-1992 годах, как раз в период завершения перестройки, приведшей к распаду государства. На фоне этих глобальных событий происходит становление молодой личности. Роман состоит из 12 глав. Каждая – какое-то событие, ситуация в жизни главного героя, которые нужно разрешить, приняв решение, совершив поступок. Образно говоря, на него находит затмение, и он должен из этого выкарабкаться. Через его действия проявляется зрелость человека, открываются гуманистические качества. Книга ориентирована прежде всего на тех, кому нет 30, кому не очень хорошо знакомы те события, но, как показывает опыт, она интересна людям любого возраста.

18 февраля в 17.00 в Шишковке состоится презентация посмертной книги Василия Нечунаева «Старая гитара».