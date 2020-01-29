Жизнь и творчество известного советского литератора во многом связаны с Алтаем

Он был поэтом по природе: имя Василия Пухначёва у современников ассоциировалось с песней. Он был и автором слов музыкальных произведений, многие из которых воспринимаются как народные. В нынешнем январе исполнилось 110 лет со дня его рождения.

Солдат слова

«Едут солдаты с победой домой, Армии Красной герои, Поезд подходит; в простор голубой Песня летит над рекою. Встречайте девчата, Встречайте, ребята, Родные, встречайте, Встречайте, друзья! Встречай, дорогая, – Из дальнего края, Вернулись с победой Солдаты домой!» – эти ликующие строки сложились у комиссара эшелона Василия Пухначёва, который вместе с фронтовиками-сибиряками в победном мае 1945 года возвращался к мирному труду. Позже композитор Андрей Новиков написал музыку, и получившаяся песня прочно вошла в репертуар ансамбля Сибирского военного округа.

С этим коллективом в начале Великой Отечественной поэт прибыл в расположение 2-го Прибалтийского фронта – поддерживать боевой дух бойцов. Вопреки вековому мнению, музы не молчали, – когда звучали пушки, они тоже шли в сражение. Стихи сибирского поэта были ясными и понятными, слова пронзительно простыми и точными. Известные произведения Пухначёва и Новикова «Песня сибирских полков» и «Нас не запугать», отражавшие великий патриотический порыв народа и решимость победить врага, звучали на передовой и в глубоком тылу.

Позже Василий Михайлович был направлен в политуправление фронта, где прослужил до конца войны, проявив смелость и мужество, за что и удостоился высоких боевых наград. Но и на фронте он оставался поэтом. Именно его песня о героической 1-й ударной армии фронта стала победителем в специальном конкурсе.

Уроженец Алтая

Однако храбрый воин по сути своей всегда оставался человеком мирного склада, с широкой лирической душой.

Василий Пухначёв родился в 1910 году в селе Волчно-Бурлинском, что в Крутихинском районе Алтайского края. С одной стороны на формирование его личности большое влияние оказал отец Михаил Кузьмич, бывший директором сельской школы – по его пути пошел и будущий поэт. С другой – мама. Она была знатной певуньей, а поскольку в селе жили переселенцы не только из центральной России, но и с Украины, Белоруссии, в доме звучали песни на разных языках. Юный Василий впитывал их красоту и напевность, сам участвовал в семейных концертах, с девяти лет начал писать стихи. В книге «Мне довелось…» он вспоминает: «…В небольшой учительской квартире при школе долгими зимними вечерами мама, Мария Фоминична, и жена дяди, Татьяна Фёдоровна, пели за каким-нибудь рукоделием старинные сибирские песни, а я, мальчонка, слушал и слушал их и с той поры породнился на всю жизнь с песнями моего народа».

В 16 лет, окончив в Камне-на-Оби школу второй ступени с педагогическим уклоном, Пухначёв стал учительствовать. Потом, пройдя армейскую службу на Дальнем Востоке, до начала войны трудился на поприще культуры в Новосибирске. Сюда вернулся и после Великой Победы.

Новые песни

С 1947 года Пухначёв полностью отдается литературному творчеству. Писал поэмы, сказки для детей, либретто. В 1956 году он завершил работу над либретто оперы о героическом подвиге русского народа, пришедшего осваивать Сибирь, для Новосибирского театра оперы и балета. Александр Касьянов, писавший к нему музыку, был в восторге:

— Признаюсь, я никогда в своей жизни не видел более либреттного либретто оперы! Здесь все поется!

Но особое признание Пухначёв все же получил как поэт-песенник. Он записал немало сибирских народных песен. А его собственные слова так гармонично ложились на мелодию, что казалось, они тоже вышли из народной среды.

На стихи Василия Пухначёва писали песни такие известные композиторы, как Валентин Левашов, Андрей Новиков, Тихон Хренников, Вано Мурадели, Модест Табачников и другие.

Известен такой факт. В 1950-х годах сибирские композиторы организовали экспедицию по сбору песенного фольклора в Нарыме. В одном из сел старушки напели им чудесную по мелодии песню, но из слов помнили только три начальных фразы. Вернувшись в Новосибирск, композиторы Андрей Новиков и Валентин Левашов попросили Пухначёва продолжить, дописать песню. Для Василия Михайловича это не составило труда, и песня вошла в репертуар Сибирского народного хора.

Послевоенное время, восстановление разрушенного хозяйства, новостройки, целина – все это тоже органично отражалось в творчестве поэта-песенника.

«С композитором Валентином Левашовым мы плыли на теплоходе из города Камня-на-Оби в Новосибирск, – вспоминает один из эпизодов поэт в очерке «Как пишутся песни». – Широко, могуче стремила течение Обь. В синем небе реяли чайки. Впереди, на горизонте, показались контуры гидростроительства, силуэты кранов и вал плотины… Я смотрел на эту новую для древней Оби быль и как-то невольно, видя развернувшуюся перед взором картину, начал импровизировать, словописать виденное: «Над широкой Обью Бор шумит зеленый, Над широкой Обью Чайки день-деньской…». Стоявший рядом Левашов вслушался в слова и сказал: «Продолжай, продолжай… Ведь это песня получается!».

Песня действительно получилась славной, ее и сегодня можно услышать в исполнении хоровых коллективов, в том числе и барнаульских.

Поднятая целина

С малой родиной – Алтаем – у Пухначёва всегда оставалась крепкая духовная связь. В сборниках, которые издавались регулярно, в том числе и в Барнауле, немало стихов, посвященных родной земле. В марте 1954 года в новом совхозе «Кулундинский» Василия Михайловича попросили написать песню о целине и целинниках. Вскоре она, написанная с композитором Валентином Левашовым, уже зазвучала и в эфире, и на сельских вечеринках.

С алтайской целиной связан и популярный в ту пору «Сибирский вальс». А дело было так: Пухначёв с композитором Георгием Носовым приехал в один из целинных совхозов, костяк которого составляли несколько сотен демобилизованных солдат. Они и попросили написать «такую песню, чтобы девчата сюда поехали», а то «жениться не на ком». Заказ был принят, и родился задушевный вальс: «Здесь, на далеком Алтае, Голос мне слышится твой, Верю, моя дорогая, В скорую встречу с тобой!». То ли и впрямь вальс помог, но девчат на целине прибавилось.

Василий Пухначёв умер в 1982 году в Новосибирске, оставив в наследство любителям народной песни сотни произведений, наполненных его душевным теплом.

Среди боевых и трудовых наград Василия Пухначёва – орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», много- численные медали.