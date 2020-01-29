Выставка фронтовых писем с «копилкой памяти» открылась в Барнауле

К 75-летию Великой Победы в библиотеке № 18 работает выставка-досье «Письмо с войны хранится».

На выставке представлены электронные копии фронтовых писем и фотографий бойцов из фондов Алтайского государственного краеведческого музея. Некоторые письма сопровождаются набранным текстом. Кроме этого в экспозиции представлены документальные, публицистические и художественные произведения о Великой Отечественной войне.

В библиотеке также организована копилка памяти «За честь Родины». Все желающие смогут прийти и наполнить копилку памяти воспоминаниями, документами, фотографиями из семейных архивов о близких и родственниках, участвовавших в священной войне, в том числе и о тружениках тыла.

Выставка работает по адресу: пр. Калинина, 10.