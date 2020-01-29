Выдав в двух матчах голевую феерию, на третий у «Динамо-Алтай» и «Чебоксар» не осталось сил

В очередных матчах первенства ВХЛ в Барнауле встречались лидеры – наш «Динамо-Алтай» и ХК «Чебоксары». Хозяева победили лишь раз, но игры точно не оставили никого равнодушными.

Алтайско-чувашская дуэль

Неделю назад с командой из Чебоксар в Барнауле играл баскетбольный «АлтайБаскет», и вот уже гостей из Чувашии принимают хоккеисты. Примечательно, что и там, и там это были битвы лидеров. Но если прямой выход в плей-офф баскетболистов еще не решен, то в «Динамо-Алтай» вопрос о выходе в следующую стадию турнира уже сняли. На повестке дня другая цель – победа в регулярном чемпионате и не просто для того, чтобы, что называется, самолюбие потешить – победитель пропускает первый раунд плей-офф и напрямую выходит в следующую стадию, а это сэкономленные силы, нервы и т.д.

Конечно, вывеска «Динамо-Алтай» – «Чебоксары» была громкой. Самая надежная оборона (Барнаул, 55 пропущенных шайб) против самой мощной атаки (Чебоксары, 119 голов). Плюс барнаульцы перед этим противостоянием выдали десятиматчевую победную серию, хотелось продолжения банкета. Не получилось, но шоу было ярким.

Вратарский шок

Что произошло с хозяевами в стартовой игре, понять трудно. Играли в общем-то уверенно, атаковали – но к середине игры проигрывали с катастрофическим счетом 0:7. Пропускать начали в середине первого периода, причем первый гол вообще оказался каким-то незаметным. Чебоксарец бросил, шайба скользнула где-то в районе ворот, оказалась в поле, игра продолжилась. И только в ближайшей паузе судья пошел смотреть видеопросмотр, который и показал – оказывается, был гол. А перед перерывом влетел и еще один.

За полторы минуты второй двадцатиминутки гости забили еще дважды. Александр Усачёв, главный тренер «Динамо-Алтай» заменил вратаря Кирилла Волохина на Александра Зубарева. Лучший вратарь ноября (Зубарев) сыграл немногим надежнее лучшего вратаря октября (Волохин), получив еще три. И ушел со льда. Причем, как показалось с трибуны, сам, не согласовав сей вопрос с тренером и не получив одобрения. Ушел сразу в раздевалку, по дороге громко треснув об стену то ли шлемом, то ли ловушкой. Усачёву не оставалось ничего другого, как вернуть в ворота Волохина. С ним третий период хозяева выиграли 2:1. Правда, до спасения игры было ой как далеко.

Оправились от нокдауна

На повторный матч заряжать игроков тренерскому штабу хозяев особо и не пришлось – все жаждали реабилитироваться за стартовое фиаско. И уже к третьей минуте «Динамо-Алтай» повел 2:0. Сначала Разумов замкнул прострел, затем Тихомиров первым успел добить отскочившую после его же броска шайбу.

«Чебоксары», обсудив сложившиеся обстоятельства во время взятого тут же тайм-аута, сумели сбить атакующий порыв хозяев. Игра выровнялась. Обе команды играли в атакующий хоккей, но вратари действовали безошибочно.

Во втором периоде уже «Чебоксары» больше владели инициативой, одну шайбу отквитав. А в дебюте заключительной двадцатиминутки и вовсе сравняли счет. Барнаульцы, казалось, пребывали от этого в легком нокдауне. К счастью, развить успех гости не сумели, динамовцы постепенно отодвинули игру от своих ворот, и за восемь минут до конца основного времени Стребков мощнейшим выстрелом от синей линии снова вывел команду вперед.

«Чебоксары» чересчур нагло бросились отыгрываться, за что и поплатились. Сначала, оставшись в меньшинстве, пропустили четвертую шайбу, а потом, когда тренеры гостей пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком, и пятую, уже в пустые ворота.

Силы кончились

По итогам двух матчей – ничья 1:1. Третья игра должна была показать, кто все-таки сильнее. Но также она показала, что трехматчевые серии деньги клубам, может, и экономят, но силы выматывают тоже. В заключительной игре уже не было тех скоростей, азарта.

В первом периоде «Динамо-Алтай» еще атаковал. Не везло в завершающей стадии – то последний пас не пройдет, то бросок в молоко. А вот гости редкий шанс подкараулили. Гол был обидным, ведь начался он с проигранного вбрасывания в чужой зоне.

Отыграться бы во втором периоде – но шансов не было вообще. Порой и вовсе складывалось ощущение, что хозяева находятся в численном меньшинстве, столь уверенно «Чебоксары» разыгрывали шайбу и контролировали ход событий.

Встрепенулись хозяева за десять минут до конца игры. Насели плотно, комбинации появились, броски пошли. Увы, все не туда, все неточно. И замена голкипера на полевого игрока не помогла, а вот гости этим воспользовались, за считанные секунды поразив пустые ворота.

В итоге «Чебоксары» победили дважды, однако кто в этой дуэли лидер еще неясно. По потерянным очкам лидером все также остались барнаульцы. Впрочем, до конца регулярки еще полтора месяца, многое может измениться.

Следующие матчи динамовцы проведут на выезде: 30 января, 1 и 2 февраля в Красноярске встретятся с «Красноярскими Рысями».