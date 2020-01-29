В Барнауле продолжается реализация плана капитального ремонта домов на 2020 год

К реализации плана 2020 года региональный оператор приступил еще в конце прошлого года, поэтому в пяти многоквартирных домах Алтайского края ремонт уже завершен, а на 22 объектах подрядные компании работают сейчас. Корреспондент «ВБ» посетила одну из строительных площадок – панельную хрущевку на Союза Республик, 31, которая ждала ремонта кровли более десяти лет.

Как и многие дома, построенные в середине прошлого столетия, эта пятиэтажка ни разу не видела капитального ремонта, хотя необходимость в его проведении назрела давно. Еще 15 лет назад отчетливо начали проявляться проблемы с кровлей. За эти годы собственники квартир пытались самостоятельно латать дыры, обращались в управляющую компанию с просьбой провести ремонт, но каждую весну и осень картина повторялась: тазики по всей квартире у жителей пятого этажа, потеки на стенах. Все изменилось в 2019 году, когда собственников известил регоператор: в 2020 году изношенная кровля будет заменена на новую.

— На данный момент частично проведен демонтаж старой кровли, завершается кладка армопояса, который станет опорой для стропильной системы. Покрытие кровли будет сделано из металлического профлиста, будут установлены системы снегозадержания и водостока, а также выполнены монтаж новых вентиляционных шахт и утепление кровли, – рассказывает Геннадий Перелётов, мастер кровельных работ подрядной компании «Энергосбыт». – Контрактом предусмотрено окончание ремонта в середине марта, но, думаю, справимся раньше. Аналогичные работы на соседнем доме наша бригада сделала меньше, чем за месяц.

Геннадий Васильевич, делая кирпичную кладку на крыше, добавил, что на все крыши, ремонт которых проводится зимой, бригада возвращается весной и проверяет, нет ли где протечек. Вместе с тем за ходом и качеством работ неустанно следят жители дома, несмотря на слова члена совета дома Юрия Степановского, что жильцы доверяют подрядной компании и нашли с кровельщиками общий язык.

— Мы придерживаемся принципа «доверяй, но проверяй», все-таки мероприятие очень серьезное и значимое для нас, – рассуждает Юрий Борисович. – Мы долго ждали ремонта, пришлось провести большую работу с собственниками, чтобы повысить собираемость взносов за капремонт. Во-первых, у нас много квартир сдаются в аренду и связаться с владельцами было проблематично. Кроме того, на первом этаже у нас много организаций, имеющих в собственности или арендующих нежилые помещения. Мне пришлось долго объяснять собственникам, что они тоже заинтересованные лица и несут солидарную ответственность по содержанию общего имущества нашего дома.

Жильцы дома признаются, что ремонтом кровли они закроют свою главную проблему, но еще хотят обновить фасад и инженерные коммуникации.

— Ремонт нашей кровли стоит больше 4,5 млн рублей, при этом наших собственных средств задействовано только 1,9 млн рублей, остальные взяты из «общего котла» регионального оператора. Чтобы покрыть эти расходы, нам нужно не один год продолжать сдавать деньги по существующему тарифу. Поэтому, как только закроем свои кредитные обязательства перед фондом капремонта – задумаемся о проведении другого, – добавил Юрий Степановский.