В Барнауле отметили годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В понедельник, 27 января, вся страна вспоминала события, которые произошли в этот день в 1944 году.

В столице края возложили цветы к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, установленному на Ленинградской аллее.

Возложить гвоздики к памятному знаку на Ленинградскую аллею пришли десятки ветеранов-блокадников, Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, первый заместитель главы города, руководитель аппарата Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

76 лет назад в Советском Союзе не было человека, который не радовался бы сообщению Левитана о полном освобождении города Ленина от вражеской блокады.

— Страшно было очень, – рассказывает Нина Тараненко. Когда Ленинград окружили, ей было всего три года. То время отрывками засело в памяти женщины – многое она в себе не уместила. Может быть, к счастью.

— Мама, наверное, сразу умерла с голоду. Папа в НКВД работал, пока мог, приходил подкармливал, суп зеленый – гороховый – приносил, а потом встал с войсками на защиту Ленинграда, держал оборону, погиб 8 августа 1943 года. Про сестер и братьев не знаю – не помню, были ли они, – вздыхает Нина Ивановна. – А бабушка была, дедушка. Он вроде бы тоже воевал, у него не было ног ниже колен – то ли снарядом, то ли еще чем зацепило. Бабушка все время лежала, уже не поднималась. В руках всегда держала огромную толстую старую книжку – Библию. Она мне ее давала и говорила: «На, внученька, посмотри, полистай листочки, полистай». Я смотреть стала, а там маленькие сухарики. Видать, для меня собирала.

Как-то в их дом попала бомба. Маленькую Нину вынесли из огня. В госпитале лежала долго – весь бок, начиная от головы, был обожжен. Затем был детский дом в Ленинграде, эвакуация. Потом волей судьбы она оказалась в Барнауле. Сначала жила в шестом детдоме, потом – в первом. А повзрослев, выбрала путь учителя. Ему и следовала много лет – 42 года учила детей русскому языку и литературе.

Таких историй на площади у памятного знака можно было услышать десятки.

Также в памятную дату Губернатор вручил первые памятные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ее участникам, жителям блокадного Ленинграда и малолетним узникам концлагерей. В понедельник медали получили 24 человека. Всего ими будут награждены 15 тысяч жителей Алтайского края.

— Для меня это большая честь – вручить награды героям нашего времени! На их долю выпало столько испытаний! И они всё выдержали: тяжесть военных лет, потерю близких и любимых, смогли выстоять и победить, а потом восстановить страну для будущих поколений! – отметил руководитель региона в «Инстаграме». – Символично, что награды вручены в день полного снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда – это беспримерный подвиг миллионов людей от самых маленьких до самых старших, и военных, и гражданских. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто своей жизнью, трудом, в бою смог приблизить и победы в отдельных боях и сражениях, и День Победы 9 мая 1945 года. Я благодарен судьбе за возможность встретиться с нашими ветеранами, пожать им руки, обнять их. Глубокий поклон за ваш подвиг! Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, долгих лет жизни, силы духа!

106 блокадников проживают на территории Барнаула на сегодняшний день. 199 человек в Алтайском крае имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда».