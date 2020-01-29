Полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере

В понедельник, 27 января сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по городу Барнаулу совместно с коллегами из отдела полиции по Центральному району задержали жителя Омска, который приехал в Барнаул для сбыта героина через так называемые закладки.

Он успел сделать 37 тайников с закладками, после чего его задержали полицейские. При себе у задержанного, в тайниках, а также по месту его жительства на съемной квартире, оперативники обнаружили и изъяли около 30 граммов героина. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас гость города находится под стражей.

Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение о поощрении сотрудников полиции, задержавших закладчика.