От Невы до Оби: Барнаул присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

В годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Барнауле прошли мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб». Они стартовали на заводе «Сибэнергомаш», эвакуированном из Ленинграда в 1942 году.

Акция «Блокадный хлеб» прошла по всей России, ее участниками стали школьники, студенты, рабочие и даже дошколята. Молодежи рассказывали, как жили в кольце фашистской осады ленинградцы, как видели смерть и не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным.

Необычный урок прошел и в Барнауле. Участники всероссийского движения «Волонтеры Победы» и проекта «Победа в каждом из нас» провели экскурсию по котельному заводу для студентов алтайских архитектурно-строительного и государственного колледжей. Это место выбрано не случайно. История предприятия начинается в 1942 году, когда на базе эвакуированного из Ленинграда Невского машиностроительного завода был создан котельный, позже переименованный в «Сибэнергомаш-БКЗ».

— Блокада – это драма миллионов людей, одно из самых страшных преступлений XX века, – отмечает Максим Банных, координатор проекта «Победа в каждом из нас». – Барнаул и Ленинград связывает незримая нить исторических событий. И «Сибэнергомаш-БКЗ» – один из символов этой связи. Его труженики, эвакуированные из города на Неве, внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, и мы должны помнить об этом всегда.

Участники акции возложили живые цветы к мемориалу, расположенному на территории завода, а затем прошлись с экскурсией по цехам предприятия и его музею.

— Я впервые на заводе, масштабы впечатляют, – говорит Никита Калиберда, студент ААСК. – Сложно представить, что вот это все, станки и оборудование, более 70 лет назад люди просто перевезли из другого города, а те горожане, что остались в Северной столице, пережили самое страшное время.

Не понаслышке об этом знает и Надежда Маковецкая, рожденная в Ленинграде. Она до сих пор помнит начало войны, как закрыли город, как они уезжали своей большой семьей в машине по Дороге жизни через Ладожское озеро.

— Нашу семью спасло то, что жили на окраине, дома в центре разрушались как карточные домики от бомбежек, – вспоминает Надежда Васильевна. – Нас было шестеро детей, младшему три месяца. Помню, как было страшно и голодно. Из 12 машин, что в апреле 1942 года покидали Ленинград через Ладожское озеро, до места назначения доехали несколько, нам повезло. Остальные были расстреляны или ушли под лед. Вместе с мамой мы прошагали пол-Урала, пока не обрели временный приют в одном городке. После войны вернулись в свой родной дом, но вскорости мама умерла, а нас, детей, распределили по детским домам, так я и оказалась на Алтае. Страшное детство, пережить которое не пожелаешь никакому врагу, а мы выжили, выстояли и наши отцы, деды, воевавшие на фронте! Сейчас и я стала бабушкой, у нас есть в доме все, но я никогда не забуду Ленинград, карточки на еду, очереди и заветные 125 граммов черного хлеба, что выдавали на ребенка.

В этот день все студенты смогли увидеть, каким был блокадный хлеб, потому что в столовой завода добровольцы приготовили ингредиенты, из которых пекли хлеб в осажденном городе. А все желающие могли взять символический кусочек, чтобы показать его родным и передать память о страшных событиях истории нашей страны подрастающему поколению.

— За всю блокаду состав хлебной булки менялся, – рассказывает Галина Берлизова, участник регионального проекта «Волонтеры Победы». – Если в первые дни он был более питательным, со временем в меню добавлялись известь, хвоя, целлюлоза. Самым страшным кажется то, что вот такой маленький кусок в 125 граммов предназначался одному человеку на весь день. Военным и рабочим полагалось больше.

Вместе с хлебом участники акции раздавали открытки, на которых можно было написать свое пожелание ветерану. Их «Волонтеры Победы» передадут участникам Великой Отечественной войны накануне 9 мая.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. От голода и лишений за это время погибло до 1,5 млн человек. Сегодня в Алтайском крае проживают 199 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».