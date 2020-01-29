Художник-любитель убеждена: никогда не поздно осуществлять мечты

Январь 29 11:02 2020

В галерее «Лукоморье», действующей при детской художественной школе № 2, открылась персональная выставка художницы Ольги Зиновской. Тягу к рисованию Ольга испытывала с самого детства, а вот заниматься этим под руководством педагогов начала сравнительно недавно – с 2014 года.

Фото Натальи Катренко

Взрослые группы стали набирать во «второй художке» буквально с момента открытия школы. И это направление во все времена было востребовано.

— Я всегда любила рисовать, поэтому в школе оформляла стенгазеты, что-то выводила на полях тетрадок, – делится Ольга Зиновская. – Но в художественные студии меня не отдавали из-за плохой осанки, врач прописал физические нагрузки, спортивные секции я и посещала.

Изначально Ольга Зиновская хотела заняться маслом, однако для этого требовалось хотя бы начальное художественное образование. Вот она и выбрала школу общего художественного развития при ДХШ №2, по окончании которой даже дают диплом. И с этими корочками она поступила на курс масляной живописи к известному педагогу, члену Союза художников России Владимиру Кикотю.

— Мясляной живописью можно заниматься бесконечно, – рассуждает художница. – У меня есть знакомые, которые посещают эту студию лет семь и не собираются с ней расставаться. Сам Владимир Николаевич – пейзажист. И когда я для души пишу портреты людей или животных, ему это не очень нравится.

Как утверждает Ольга, научиться рисовать может каждый, главное – желание. Раньше она была убеждена, что здесь требуются незаурядные способности, а потом поняла: желание важнее. В качестве примера она приводит своих одногруппников, которые на первых занятиях рисовали на уровне детей, но регулярно посещали занятия, и теперь могут посоперничать с более опытными учениками.

— По профессии я инженер по нормоконтролю, а потому для меня творчество – невероятная отдушина, – говорит художница. – Не случайно для своей персональной выставки я выбрала название «Настроение счастья». Потому что так оно и есть.

Сегодня Ольга Зиновская – член клуба самодеятельных художников «Возрождение». Это объединение зародилось около 40 лет назад благодаря профессору-политологу АлтГПУ Борису Трухину, сумевшему сплотить людей, влюбленных в живопись. Потом название клуба менялось, менялся и его состав, но одно осталось прежним – любовь к рисунку, живописи. Благодаря «Возрождению» Ольга Зиновская участвовала в различных выставках, которые проходили на самых разных площадках. Однако, как утверждает художница, эта персональная экспозиция самая объемная – зал галереи «Лукоморье» вместил около 70 работ автора.

Фото Натальи Катренко

— Не скажу, что я стремлюсь в профессиональные художники, хотя, признаться, испытываю небывалый подъем, когда мои работы отбирают для участия в краевых выставках, – рассказывает она. – К примеру, осенью в выставочном зале музея «Город» действовала масштабная экспозиция, посвященная Году театра, куда выставком отобрал четыре мои работы. Но, как говорят, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И с годами я чувствую, что меняется не только мой уровень подготовки, но и мое отношение к миру изобразительного искусства.

Себя Ольга Зиновская относит к приверженцам реалистической школы – этому научил а становятся лучше, приобретают новые актуальные смыслы в восприятии читателей, близкие и понятные людям в любой точке мира. – Несмотря на то что пьесу сразу возвели на высший литературный пьедестал, очень мало кто из современников понял, о чем она написана, говорит режиссер. Для своего ее мастер. Среди любимых ее художников – Иван Шишкин, Исаак Левитан.

— Занимаемся мы в студии три раза в неделю по три часа, поясняет Ольга. – Между тем, я много работаю дома, беру уроки в режиме онлайн. А не так давно я вступила в Национальный союз пастелистов, который тоже инициирует проведение различных выставок. В общем, у меня все только начинается.

Выставка в «Лукоморье» будет работать до 25 февраля по адресу: ул. Юрина, 210 (6+).
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