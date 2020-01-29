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График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС 30 января
Январь 29
15:01
2020
Вечерний Барнаул
Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».
Фото из сети Интернет
Район, Электроустановка
Населенный пункт
Улица (наименование организации)
Плановое время начала отключения (местное)
Плановое время прекращения отключения (местное)
Центральный ВЛ-10 кВ Л-18-1 (Демонтаж разрядников)
п. Мохнатушка,
п. Черницк
Весенняя (2,7,10-45), Клубная (2-54), Нагорная (1-33), Первомайская (1-94), Тенистая (2-26), Вишневая (1-24), Крестьянская (1-20), Малиновая (1-16), Набережная (1-59), Новостройка (1-9), Пионерская (1-66), Светлая (1-58), Центральная (1-42), Школьная (1-48) (ОАО Барнаульский водоканал, МБОУ «ООШ №95», МУП Энергетик, Черницкое кладбище, ООО УКРЕПРАЙОН)
30.01.2020
11.00
30.01.2020
15.00
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