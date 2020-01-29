График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС 30 января

Январь 29 15:01 2020

Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

Фото из сети Интернет

Район, Электроустановка Населенный пункт Улица (наименование организации) Плановое время начала отключения (местное) Плановое время прекращения отключения (местное)
Центральный ВЛ-10 кВ Л-18-1 (Демонтаж разрядников) п. Мохнатушка,

п. Черницк

 Весенняя (2,7,10-45), Клубная (2-54), Нагорная (1-33), Первомайская (1-94), Тенистая (2-26), Вишневая (1-24), Крестьянская (1-20), Малиновая (1-16), Набережная (1-59), Новостройка (1-9), Пионерская (1-66), Светлая (1-58), Центральная (1-42), Школьная (1-48) (ОАО Барнаульский водоканал, МБОУ «ООШ №95», МУП Энергетик, Черницкое кладбище, ООО УКРЕПРАЙОН) 30.01.2020

11.00

30.01.2020

15.00
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