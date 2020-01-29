Барнаульские семьи получают выплаты за рождение первенца

С 2019 года на территории Алтайского края реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». За это время тысячи семей воспользовались мерами социальной поддержки от государства.

Ксения и Илья Калагиревы познакомились в школе, оба были в ту пору учениками гимназии № 40. Подруга будущей невесты совершенно случайно на дне рождения Ксении познакомила ее с Ильёй. И с тех пор они всегда вместе. Недаром говорят, школьная любовь – самая преданная и верная.

— Три года назад зарегистрировали брак, а в 2018 году у нас родилась дочка, – рассказывает Ксения. – Долго не знали, как ее назвать. Когда случайно услышали на улице необычное имя Майя, очень оно понравилось, им и нарекли нашу девочку. Наша Майя активная, веселая и ласковая.

После рождения первенца в молодой семье прибавилось и забот, которые требовали дополнительных расходов. Тогда Ксения оформила ежемесячную выплату при рождении первенца.

— Как молодая семья, сразу же после рождения дочери воспользовались мерами социальной поддержки, мы с мужем оформили ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, а также пособие по уходу за ребенком, – дополняет Ксения Калагирева.

— Выплата составляла в прошлом году около 10 тыс. руб., согласитесь, хорошее дополнение к семейному бюджету, – добавляет Илья Калагирев. – Даже не ожидали, что это так просто и оперативно: мы собрали минимальный пакет документов, и через некоторое время нам позвонили и обрадовали, что скоро произойдет начисление денежных средств.

По словам Марины Кораблёвой, начальника отдела детских пособий Министерства социальной защиты Алтайского края, в 2020 году названную выплату смогут получать большее количество семей. Это связано с тем, что изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Напомним, эта выплата предоставляется семьям, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года. Раньше право на эту выплату имели семьи, чей среднедушевой доход был ниже полутора прожиточных минимумов, и предоставлялась она до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом данная мера назначалась до года, а затем граждане подтверждали право на нее, предоставляя справку о доходах каждого члена семьи за предшествующие 12 месяцев.

— С этого года выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, – объясняет Марина Кораблёва. – Это значит, что если на каждого члена семьи приходится меньше 21 674 руб., то родители получают право на такое пособие. Выплата осуществляется за счет субвенций федерального бюджета. Увеличился и ее размер: если ранее она составляла 9811 руб., то для обратившихся в 2020 году – 10 203 руб.

Еще одной особенностью пособия является то, что при повторных обращениях, при достижении ребенком года, двух или трех лет, выплата назначается со дня подачи заявления на следующий период. Решение по выплате принимается в течение месяца, при этом тем, кто подал документы в январе, должны перечислить средства в феврале.

Около 10 тысяч семей в регионе получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.