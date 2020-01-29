Барнаулец стал лауреатом премии Союза литераторов России

Январь 29 13:10 2020

Известный барнаульский поэт, писатель и драматург Александр Строганов стал лауреатом премии Юрия Мамлеева, учрежденной Союзом литераторов России.

Александр Строганов.
Фото из сети Интернет

Эта премия ежегодно присуждается за литературные произведения любых жанровых и композиционных форм (роман, повесть, книга или журнальная подборка рассказов, книга стихов). Причем, по условиям премии, на победу могут рассчитывать те произведения, в которых «отражены скрытые стороны человеческой души, философские идеи и реалии, глубина художественной интуиции».

В списке победителей Александр Строганов оказался благодаря своим книгам стихотворений «Синкопы» и «Почтальоны».

больше новостей

Похожие новости

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов встретится с барнаульскими болельщиками

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов встретится с барнаульскими болельщиками

В семье барнаульских музыкантов хранится раритетная скрипка

В семье барнаульских музыкантов хранится раритетная скрипка

Межрегиональная спартакиада для предпринимателей пройдет в Барнауле

Межрегиональная спартакиада для предпринимателей пройдет в Барнауле