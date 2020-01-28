В этом году в Барнауле начнет внедряться интеллектуальная система общественного транспорта

На заседании Правительства Алтайского края, прошедшего 22 января, обсудили план дорожно-строительных работ на территории Барнаульской агломерации. О задачах на 2020 год и объектах ремонта главе региона доложили министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и председатель ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Снизить смертность

Дорожная сеть Алтайского края является самой протяженной в стране, поэтому средств на ее обновление, а в некоторых случаях – строительство, нужно немало. В этом году региональный дорожный фонд располагает 10,9 млрд рублей, львиную долю которых составляют средства краевого бюджета. Больше 1 млрд рублей выделил федеральный центр Алтайскому краю в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключевой задачей по нацпроекту на 2020 год является достижение высоких показателей по безопасности на дорогах: социальный риск должен быть менее четырех погибших на 100 тысяч населения, а количество мест концентрации ДТП снижены на 50%.

— Барнаул за последние два года значительно улучшил свои позиции в рейтинге общего состояния улично-дорожной сети городов России, поднявшись с 31 места на третье, – проинформировал Сергей Войтюк. – Федеральные эксперты ОНФ, работавшие в сентябре 2019 года на территории Барнаульской агломерации, поставили оценку «отлично» за состояние дорог и «тройку» за безопасность, отметив, что нужно больше внимания уделять сопутствующей инфраструктуре – освещению, светофорам, пешеходным переходам, разметке.

Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае также высказал ряд предложений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. По его мнению, необходимо уменьшить долю нерегулируемых пешеходных переходов, оборудовать аварийно-опасные участки дорог светофорами и усилить работу по пропаганде правил безопасного поведения.

Работа на периферии

По сообщению Александра Дементьева, на содержание и ремонт дорожной сети на территории Барнаульской агломерации в 2020 году будет направлено (при утверждении проекта. – Прим. авт.) 1,725 млрд рублей, а также 120 млн рублей на внедрение интеллектуальных систем общественного транспорта в Барнауле.

— На данные средства будут выполнены ремонт и реконструкция 66 км дорог и улиц, из которых 51,9 км в Барнауле, 8,8 км – в Новоалтайске. Кроме того, будет выполнен обход Барнаула протяженностью 5,3 км, продолжены ремонтные работы на дороге Калманка – Лебяжье протяженностью 5,4 км, Белоярск – Заринск протяженностью 7 км. Также запланировано приступить к работе по дороге Барнаул – Научный Городок с устройством освещения для снижения мест концентрации ДТП, которые там сформировались, – рассказал министр транспорта Александр Дементьев.

Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко отметил, что тема содержания и ремонта дорог для края очень важна, учитывая протяженность общей сети автодорог краевого и межмуниципального значения с учетом федеральных трасс, являющихся логистическим каркасом дорожной сети, и общую протяженность улиц и дорог внутри населенных пунктов.

10,9 млрд рублей – дорожный фонд Алтайского края в 2020 году, из них 1,725 млрд рублей приходится на Барнаульскую агломерацию.