В Барнауле отметили День снятия блокады Ленинграда

В Алтайском государственном краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие «Встреча поколений. Дети войны», посвященное годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В программе приняли участие жители блокадного Ленинграда, курсанты и учащиеся барнаульских учебных заведений.

На встрече поколений участникам мероприятия напомнили о событиях страшных лет Ленинградской блокады. Взятие Ленинграда – важнейшего порта на Балтике – немецкое командование рассматривало как одну из основных целей кампании, поскольку действия советских подлодок могли повлиять на морские поставки шведской руды в Германию. Не сумев захватить город с ходу, германские войска взяли его в кольцо блокады, которая продлилась 882 дня. Ленинград подвергался постоянным бомбежкам и артобстрелам, его жители умирали от голода и холода. В худшие моменты рабочие города получали по карточкам всего 250 граммов хлеба в день, а иждивенцы – 125 граммов. Чтобы растянуть запасы, в хлеб подмешивали горелую муку, пищевую целлюлозу, клей.

Спасение

Алтай, как и вся страна, не остался в стороне от судьбы ленинградцев. Когда смертность в городе резко увеличилась, было создано 85 детских домов, детей из которых впоследствии отправили в восточные районы страны, в том числе 4 тысячи – в Барнаул. Другие блокадники попали на Алтай годы спустя. Среди спасенных была семья Валентины Карповой, присутствовавшей на встрече. Родилась она в декабре 1940 года, прожила в Ленинграде год и три месяца. О жизни в осажденном городе – о голоде, холоде, бомбежках она знает в основном из рассказов мамы, поскольку сама была совсем маленькой. Этот страшный голодный год чуть не стоил ей жизни.

— В феврале 1942 года нас эвакуировали через Ладожское озеро, – рассказывает Валентина Михайловна. – Лед не выдерживал нагрузку, машины уходили под воду вместе с людьми. Но, как говорится, Бог нас спас, мы остались живы. А потом пешком шли от села к селу. За плечами мешок с пожитками, и я в мешке. Переехали в Великолукскую область к бабушке. Меня чуть живую привезли. Там я подросла, пошла в школу. Мы помогали на полях урожай убирать. Копали гнилую картошку, готовили оладьи, драники. Мама вышла замуж, в семье было семеро детей. В колхозе тоже было прожить тяжело, и мы решили переехать на Алтай, на целину, в 1958 году. Пришлось с нуля начинать жить. Но все это мы пережили.

Сегодня Валентина Михайловна – председатель первичной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Индустриального района Барнаула. Она много встречается с детьми в школах, рассказывая о военных годах, и радуется, что представители молодого поколения очень живо, с большим интересом слушают воспоминания, задают вопросы, интересуются ее наградами.

На пробу

Студенты Барнаульского кооперативного техникума нашли свой способ прочувствовать события почти 80-летней давности. Они подготовили музыкально-литературную композицию «Хлеб блокады», главным в которой стал блокадный хлеб, выпеченный по рецептам военных лет. Каждый желающий мог его попробовать.

— Мы учимся на специальности «юриспруденция», а хлеб готовили наши технологи, – рассказывает учащийся Барнаульского кооперативного техникума Сергей Чуриков. – Рецепт появился в техникуме, когда наши преподаватели съездили в Петербург и взяли его у блокадников. Естественно, при его изготовлении мы не могли добавить обойный клей, труху, которые просто несъедобны, но в остальном это почти тот же самый хлеб. В нем есть пищевая целлюлоза, жмых, опилки, отруби.

Многие студенты и учащиеся отведали его, и это стало серьезным испытанием. Горький на вкус хлеб не вызывал никакого желания проглатывать его, опилки нещадно драли горло. А ленинградцы ели его многие месяцы.

— Мы проводим такое мероприятие второй год подряд и намерены продолжать дальше. Это уже стало традицией, – рассказывает Сергей. – В первый раз преподаватели предложили нам провести подобную программу, чтобы разные поколения не забывали о великом подвиге, который совершили советские люди. А мы были обеими руками за, ведь то, что они сделали, определило весь ход войны.

Встреча поколений состоялась накануне годовщины полного снятия блокады, произошедшего 27 января 1944 года.