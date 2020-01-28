В Алтайском краевом театре драмы начались репетиции спектакля «Случайные встречи»

В краевом театре драмы начались репетиции нового спектакля «Случайные встречи» по пьесе Уильяма Сарояна «Лучшее время вашей жизни». Режиссер постановки – Марина Глуховская, известная барнаульскому зрителю по работе прошлого сезона «Время женщин».

Пьеса американского автора Уильяма Сарояна написана в 1939 году и отмечена сразу двумя самыми крупными литературными премиями – учрежденной нью-йоркским обществом театральных критиков и Пулитцеровской. Сегодня эту пьесу включают в сотню лучших драматургических произведений ХХ века и называют притчей, помогающей обрести утраченную веру в будущее. Марина Глуховская взялась за материал о поиске смысла жизни, о добре, детстве, социальных конфликтах, потребности в любви и желании быть понятым. В одном из отзывов об этой пьесе было сказано: «Здесь поистине чеховская драма и при том толстовская философия». Не случайно после выхода в свет этого произведения в Америке стала популярна фраза, ставшая для многих жизненным девизом: «Может оказаться, что сегодняшний день был лучшим днем нашей жизни».

Как и «Время женщин», новую постановку режиссер осуществляет вместе со своим соавтором – саратовским художником Юрием Наместниковым (на его счету сценография и костюмы). По мнению Марины Глуховской, «Лучшее время вашей жизни» – из разряда тех редких текстов, которые со временем не просто не устаревают, а становятся лучше, приобретают новые актуальные смыслы в восприятии читателей, близкие и понятные людям в любой точке мира.

– Несмотря на то что пьесу сразу возвели на высший литературный пьедестал, очень мало кто из современников понял, о чем она написана, говорит режиссер. Для своего времени она была очень авангардной. Сам автор не особо рассуждал о своем замысле. Лишь однажды, познакомившись с произведением Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», написанным в 1949 году, он заметил: «Ну вот, наконец-то появилась пьеса, благодаря которой кто-то поймет и меня!».

Действие пьесы разворачивается в обычном кафе, каких в больших городах бывает не один десяток. Но именно в таком встречаются самые разные люди, рассказывающие о своих судьбах в кратких, но очень емких диалогах. Центральную роль Джо – молодого бездельника с деньгами и добрым сердцем – исполнит Константин Кольцов.

В спектакле также заняты: Геннадий Тихонов, Дмитрий Плеханов, Екатерина Боярова, Иван Дорохов, Сергей Филипченко, Виктор Осипов, Максим Волков, Данила Никоноров, Александр Рогозин, Мария Сазонова, Екатерина Порсева, Анастасия Южакова, Дмитрий Чижук, Евгений Бакуменко, Сергей Рассахань, Елена Зотова, Михаил Меньших, Анастасия Дунаева, Анастасия Томилова, Анна Кушнир и Татьяна Данильченко.

Премьера спектакля «Случайные встречи» намечена на 20 марта 2020 года.