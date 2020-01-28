Илья Финенко о тарифах, комиссиях и проектах

На прямой линии «Вечернего Барнаула» на вопросы читателей отвечал заместитель председателя комитета – начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Илья Финенко.

— Добрый день, Илья Михайлович. Прочитала в «Вечернем Барнауле» о проекте модернизации общественного транспорта. Хорошо, конечно, но не выльется ли это в очередное повышение стоимости проезда? Татьяна Колесова.

— Барнаул, действительно, вошел в число 22 российских городов, из которых в ближайшее время будет отобрано десять – для запуска на их территориях пилотных проектов, реализуемых «Внешэкономбанком» совместно с Министерством финансов РФ, по модернизации транспортных систем и обновлению городского пассажирского транспорта. Пока преждевременно говорить о том, что в Барнауле данный проект будет точно реализован, на это влияет множество факторов. При этом администрация города прилагает все усилия для того, чтобы привлечь финансирование на его реализацию.

Проект предполагает реконструкцию трамвайно-троллейбусной сети, обновление подвижного состава городского электротранспорта, оптимизацию маршрутной сети, открытие новых линий городского транспорта. Финансирование должно складываться из средств федерального и регионального бюджетов, а также привлеченных инвестиций. Проект пока на стадии проработки, но по предварительным расчетам резких скачков тарифов не планируется. В любом случае администрация города при проработке проекта особое внимание уделяет консолидации средств бюджетов всех уровней и минимизации финансовой нагрузки населения.

Подсказка предпринимателю

— Евгений Гладилин к вам обращается. Хочу заняться предпринимательской деятельностью, но не могу решить, в какой сфере работать. Может быть, в администрации города подскажут, какие ниши наиболее востребованные и перспективные?

— Конечно, этот вопрос стоит решать в первую очередь исходя из того, какими средствами вы располагаете и как скоро хотите получить отдачу. Здесь надо понимать, что в торговле быстрее инвестиции начинают работать, в сферах производства и услуг – медленнее, но эффективнее. Я советую вам обратиться в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (ул. Гоголя, 48, каб. № 420, 421, 422; тел.: (3852) 370-470, 370-472, 370-473). Его специалисты проведут анализ по перспективным сегментам рынка, а также помогут сориентироваться в вопросах налогообложения и других нюансах малого и среднего предпринимательства. Много полезной информации можно найти и на сайте администрации города и в информационных бюллетенях «Предприниматель Барнаула».

— Вас беспокоит жительница Барнаула, Елена. Меня интересует, планируется ли в городе появление предприятия по переработке мусора. Полигон уже не выдерживает нагрузок, открытие нового не решит проблем.

— В настоящее время в городе Барнауле обсуждается вопрос по размещению мусоросортировочного комплекса для сортировки твердых коммунальных отходов. В качестве возможных вариантов его размещения рассматриваются различные участки. В связи с отсутствием проектной документации говорить о сроках строительства мусоросортировочного комплекса пока преждевременно.

О коммуналке

— Здравствуйте! Илья Михайлович, у меня вопрос от имени всех пенсионеров Барнаула – до каких пор в кассах банков будут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ? Вознаграждения банку доходят до 500 рублей, это очень накладно выходит каждый раз.

— В настоящее время комиссия взимается в рамках действующего законодательства. Но, согласно публикациям в федеральных СМИ, до конца февраля 2020 года в Госдуму планируется внести законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.

— Было бы замечательно. Еще вопрос – ожидать ли нам в этом году серьезного увеличения тарифов на коммунальные услуги?

— В первом полугодии роста тарифов не будет. Что касается следующего периода, то с 1 июля жителей Алтайского края ожидает традиционное изменение тарифов на коммунальные услуги. Этот процесс происходит повсеместно во всех регионах России. Средний индекс изменения тарифов для Алтайского края с 1 июля по 31 декабря установлен Правительством РФ в размере 4,5%, а предельно допустимое отклонение с 1 июля 2020 года – 2,4%. Таким образом, плата жителей края за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Алтайского края с 1 июля текущего года изменится не более чем на 6,9%. По Барнаулу увеличение платы граждан за коммунальные услуги планируется на уровне 5,1%. Если мы возьмем стандартную барнаульскую квартиру: 50 кв. м на троих человек, то рост коммунальной платы составит в среднем от 240 до 333 рублей.