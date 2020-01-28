День российского студенчества в АлтГТУ отпраздновали традиционной кулинарной ярмаркой

В субботу на базе АлтГТУ прошло межвузовское празднование Дня студенчества. У часовни Святой Татианы провели молебен, а внутри главного корпуса университета развернулась кулинарная ярмарка «Угощение от Татьяны». Все угощения приготовили своими руками студентки разных вузов Барнаула.

Пироги, блинчики, всевозможные сладости напекли и сделали 13 студенток. Так как инициатором проекта стал технический вуз, то и участницы в основном отсюда, однако, помимо восьми девушек из политеха, в кулинарном конкурсе две представительницы АлтГУ и по одной из педагогического, аграрного и финансового университетов. Примечательно, что, несмотря на название мероприятия, угощают гостей не только Татьяны. За столами с блюдами стоят Елизаветы, Анны… Татьян всего пять. Но они не обижаются.

— 25 января – это не только Татьянин день, но и День студенчества, поэтому я рада тому, что не только мои тезки решили приготовить угощение для всех, – объясняет постоянная участница конкурса Татьяна Амантаева, третьекурсница строительно-технологического факультета АлтГТУ. – Я готовила ночью перед мероприятием, чтобы с утра принести свежий пирог. Он не требует запекания, но нужно приготовить крем и залить им заготовку из печенья. Это то блюдо, которое можно приготовить к любому празднику и в любых условиях, даже если под рукой нет духовки. В прошлые годы я готовила торты, первое место еще не брала. На конкурс иду не за победой, просто это праздник, который мне хочется отметить именно в университете.

Анна Меркулова, студентка четвертого курса АлтГТУ, пришла с большой группой поддержки в виде студенческого отряда проводников «Легион». Бойцы так хотели принять участие в кулинарной ярмарке, что даже отсутствие в отряде Татьян их не остановило, и они вышли к организаторам мероприятия с просьбой принять к участию девушку с другим именем.

— Мы принесли цветные блинчики, вы можете выбрать подходящий к вашему настроению. И более сытное блюдо – тарталетки с ветчиной и сыром, – предлагает угощение Анна Меркулова. – Блинчики подкрашены пищевыми красителями на натуральной основе, они без ванилина, без корицы, чтобы не было проблем у аллергиков.

— Я испекла домашний пирог и к нему принесла мед с дедушкиной пасеки, – рассказывает у другого стола Татьяна Звягинцева, третьекурсница аграрного университета. – Это сладкий дрожжевой пирог, сверху я украсила его розочками и листочками из слоеного теста, чтобы он был объемнее и наряднее. Готовила по бабушкиному рецепту, звонила ей, консультировалась.

В этот же день в АлтГТУ прошли соревнования по баскетболу и волейболу, а также состоялось открытие Всероссийского финала Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс объединил школьников – авторов лучших исследовательских и инженерных проектов из Алтайского, Ставропольского и Красноярского краев, Кемеровской и Тульской областей.