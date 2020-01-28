Что произошло в Барнауле с 24 по 26 января

Обзор происшествий краевой столицы.

«Пролетела» с билетами

Полицейские Барнаула разыскивают мошенников, торговавших поддельными авиабилетами.

24 января в отдел полиции по Индустриальному району обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что искала в Интернете авиабилеты для перелета по маршруту «Барнаул-Москва». На одном из онлайн-сервисов путешествий горожанка нашла выгодное предложение. Она внесла в электронный документ реквизиты своей банковской карты якобы для оплаты покупки билетов, после чего со счета у нее списалось более 28 тыс. рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту покупательница так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не было, а сайт вскоре оказался заблокирован. Женщина поняла, что стала жертвой виртуальных мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

С наркотиками в квартире

24 января в Барнауле сотрудники отдела полиции по Индустриальному району в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков.

При себе у молодого человека обнаружили синтетический наркотик массой 1,13 грамма. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), – сообщает пресс-служба УВМД России по городу Барнаулу.

Под «лавиной»

25 января в два часа дня на ул. Сельскохозяйственная, 3, рабочие счищали снег с крыши одноэтажного склада хлебокомбината. Внезапно огромная масса снега поехала вниз, увлекая за собой одного из работников.

Упавшего человека погребло под «лавиной». Его товарищи позвонили в экстренные службы, а также попытались дозвониться ему по мобильнику под гигантский сугроб. Как отмечают прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны, помогавшие в спасении человека, в первое время пострадавший даже пытался ответить звонившим, но потом начал хрипеть и, видимо, потерял сознание.

«На место прибыли сотрудники аварийно-спасательного формирования управления ГО ЧС города Барнаула. Совместно с работниками они откопали мужчину из-под завала. Он находился в тяжелом состоянии и был без сознания. Медики скорой увезли пострадавшего в больницу на госпитализацию. Сейчас его самочувствие улучшилось, мужчину перевели в общую палату», – сообщили нам в управлении ГО ЧС города Барнаула.