Барнаульский «Университет» показал стопроцентный результат в домашнем туре чемпионата России по волейболу

В середине января барнаульский «Университет» впервые в сезоне наконецто предстал перед родными болельщиками – в СК «Победа» прошел пятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А».

Новая схема

Кто и ради чего в этом сезоне поменял регламент волейбольного турнира, в котором играет «Университет», загадка почти для всех. Точнее, кто – ясно. А вот зачем?

Формула турнира – черт ногу сломит. Раньше как было? Тур дома – тур на выезде. Все просто. Сейчас команды группами играют по разным городам, представленным в высшей лиге «А». В итоге за сезон тот же «Универ» дома сыграет считаное количество матчей – сейчас четыре и в феврале еще шесть. А по схеме прошлого сезона их было бы 34. Говорят, что на изменения пошли ради экономии, чтобы переездов было меньше. Вот только главный тренер «Университета» Иван Воронков утверждает, что против такой схемы голосовало большинство, однако ее приняли.

Как говорится, как есть, так и играем. В итоге до барнаульской премьеры «Университет» успел провести 16 матчей на выезде – не слишком удачно, одержав в них лишь три победы. При этом болельщикам явно было интересно взглянуть, что из себя представляет нынешний «Универ», учитывая, что по сравнению с прошлым сезоном он серьезно обновился.

И, как оказалось, несмотря на не слишком удачное (по крайней мере, до домашних матчей) выступление, нынешние студенты очень даже боеспособный коллектив.

Разобрали на запчасти

В пятом туре в Барнауле играло пять команд – «Универ», «Локомотив-2» из Новосибирска, одинцовская «Искра» и петербургский «Автомобилист», а также сам «Университет». Причем хозяева провели по два матча с двумя последними, с «Локомотивом-2» еще предстоит сыграть дома в феврале. Не спрашивайте, почему так, схему вряд ли кто-то понимает.

Стартовали наши ярко, сухой победой над «Искрой». Особо старался в этой игре новичок «Универа» Сергей Митрясов – видимо, потому что в прошлом сезоне он как раз играл за одинцовский клуб. При счете 22:21 именно его атака принесла барнаульцам важное очко, а точку в партии поставил капитан Максим Ненашев. На кураже и эмоциях «Универ» легко выиграл второй и третий сеты.

Во втором матче тура «Университет» на запчасти разобрал «Автомобилиста». Питерцы, являющиеся фарм-клубом основной волейбольной команды Северной столицы, «Зенита», выполняют главную задачу – подготовку кадров. Победы и место в турнирной таблице для них вторично, что и показал счет по партиям – 25:14, 25:16, 25:14. Это даже борьбой сложно назвать, уложились чуть больше, чем за час.

Зато повторная игра с «Искрой», состоявшаяся на следующий день, оказалась под стать названию соперника – огненной.

Стартовый сет «Универ» уступил – не пошла игра у еще одного новичка Андрея Боброва, который, судя по всему, становится лидером нынешнего состава клуба, а в концовке хозяева еще и сами напортачили: сначала Максим Титов подал в аут, потом при атаке Бобров не попал в площадку.

Ладно, это еще не трагедия. Правда, поначалу и второй сет не задался, однако «Универ» переломил ситуацию, превратив 3:6 в 10:7. Студенческой мощи хватило ненадолго – вскоре уже соперник совершил камбэк, и 14:11 трансформировались в 14:17. А потом еще и три своих подачи универовцы запороли – в общем, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.

Но в третьем сете поезд внезапно покатил в другую сторону. Поняв, что это тупик и дальше ехать некуда, барнаульцы начали строить новый путь. Укладывал победные мячи, словно шпалы, Максим Ненашев, тянул рельсы Иван Веригин, а угля в топку подбрасывал Сергей Митрясов, в котором вновь проснулось желание отомстить своей бывшей команде. Именно он принес «Универу» два заключительных очка, в том числе победное, в этой партии.

Четвертый сет разогнавшиеся студенты выиграли без особых усилий. А вот тай-брейк повеселил. Сначала ведет соперник, потом вперед вырываются наши, потом идет игра очко в очко. И вот на финише наши чуть впереди, искры летят – и «Искра» улетает.

Поднялись выше

Правда, яркая победа чуть не стоила успеха в заключительном матче тура с «Автомобилистом». Видимо, у «Универа» началось легкое головокружение от успехов, ибо в первом сете они откровенно ваньку валяли. Проснулись, только когда запахло жареным. В итоге первая партия завершилась с сумасшедшим счетом 35:33. Дальше пошло легче, как и положено. Если во второй партии питерцы еще какое-то время посопротивлялись, то третью сдали без боя.

Как говорит Иван Воронков, показать стопроцентный результат в домашнем туре позволило то, что все его подопечные оказались в строю. До этого команда испытывала кадровые проблемы – то один приболеет, то другой захромает.

Четыре победы позволили барнаульцам поправить турнирное положение – команда поднялась на тринадцатую строчку.